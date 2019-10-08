BB腿弯就是畸形？别吓唬自己

不少家长看到自家宝宝腿不直，走起路来明显有些罗圈腿，就认为是因为没绑腿，或觉得是纸尿裤害的，亦或认为宝宝缺钙狂喂钙片……实际上并非如此，下面快来了解相关知识。

宝宝腿部发育必经阶段

宝宝腿部的正常发育过程大致是这样：O型腿→X型腿→和成人一样正常的腿型。也就说，O型腿、X型腿是宝宝发育必经的阶段哦~这是由于小家伙内外侧膝部发育不同步，所以在不同的发育阶段呈现了上述的自然生理现象。

新生儿时期，所有宝宝都不直呈“青蛙腿”的状态，之后这种暂时的生理性弯曲会慢慢得到改善。这是因为胎儿蜷缩在子宫里，双腿弯曲内收致使很多婴儿出生后小腿内弯或腿部O型。

之后，到了2、3岁的时候，宝宝会变成X型腿。具体点说，就是小家伙的腿呈现出膝关节向外翻，双腿向内侧弯曲的姿势。这种状态呢一般会持续7左右甚至更久，然后小家伙的腿型才真正的确定和变直。

以上的整个变化过程都是正常的，大家不必采取任何所谓的“纠正”措施。还有，咱们的腿并不是绝对笔直，看看自己就知道了，多多少少有点弯曲，所以也别误以为宝宝腿必须绝对笔直才正常哦~

防止宝宝腿部畸形避免这些错误

1. 强行拉直

千万别想着“纠正”宝宝腿型就尝试拉直宝宝的腿，这么做容易造成腿部脱位。

2. 绑腿

除了绑腿，还有“蜡烛包”这些所谓的预防罗圈腿、塑腿型的做法通通不靠谱!不仅起不到想要的效果，反而对髋关节发育不利，容易影响四肢的血液循环，另外绑得过紧严重可致截肢。

3. 用热水泡脚

对年幼的宝宝来说，用温热的水正常洗脚即可。常用热水洗脚甚至泡脚并不妥当，这么做可使足底韧带预热松弛，不利于足弓发育形成和维持，容易造成足弓发育不良。

4. 使用学步车

这一点曾多次强调，但仍有家长不以为然。这里再次强调，宝宝长期使用学步车后果很严重，可引起下肢畸形，易造成足内翻或足外翻，还会出现崴脚、摔倒的危险。所以，不建议使用传统学步车，更不建议过早、过多地使用。

5. 过早站立

通常，宝宝大概在10个月时下肢骨骼的强度才足以支撑起身体的重量。宝宝的大动作发育是一个顺其自然、水到渠成的过程，早早让宝宝站立、走路要不得，否则会使其脊椎、下肢受损，进而造成腿部异常现象(如O型腿、X型腿)，并影响走路姿势(比如足内翻、足外翻、内八字、外八字等)。一般情况下，宝宝18个月还不会走路就要注意了。

6. W型坐姿

待宝宝大一点喜欢坐着玩耍时请留意，一定要避免让宝宝的腿呈W型坐姿。这一坐姿虽然看着萌萌哒，宝宝身体和地面接触面积达到最大，坐得稳又省力，但会导致宝宝大腿会向内转，膝关节随之内转，严重影响正常的骨骼发育，一旦养成习惯会带来内八字、扁平足及驼背等一系列问题，还容易造成X形腿(内八脚)。

7. 穿错鞋

给宝宝穿大小合适的鞋子很重要。要知道，宝宝的小脚丫处于正常发育阶段，若是尺码不对，偏大偏小都不行，非常容易导致宝宝脚步畸形甚至出现足内翻或者足外翻。

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