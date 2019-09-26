水肿太难受，4招教准妈妈缓解

怀孕期间出现水肿的现象很常见，大部分准妈妈的水肿并非疾病造成的，而是正常的生理性水肿。但由于水肿太严重，会给孕期带来诸多不适与不便。面对这种情况，准妈妈该怎样缓解呢？

孕期水肿的原因

1.孕周的增加

准妈妈怀孕期间出现的水肿会随着孕周的增加越来越严重。膝盖以下的部位是准妈妈水肿的高发部位，部分准妈妈的面部也会出现水肿的现象。出现水肿的现象之后，准妈妈要及时找到医生做出明确诊断，排除水肿和器质性疾病的关联，同时要做妊娠期高血压方面的检查，排除妊娠期高血压等疾病。

2.激素原因

怀孕期间如果准妈妈的肾上腺醛固酮的分泌量增加，同时胎盘激素的增多，就容易导致水分和钠在妈妈的体内滞留而无法通过尿液排出，依然会导致准妈妈出现水肿的症状。

3.血液水分渗透至组织间液中

随着孕期的增加，胎儿的发育，准妈妈体内的血液量也会增加，但这时候的血液成分偏低，被稀释的血浆蛋白无法维持正常的血浆渗透压，血液中的水分就会趁此机会溜到组织间液，进而引起准妈妈水肿。

4招缓解孕期水肿

1.餐后散步加腿部按摩

有的准妈妈认为腿部水肿已经如此严重，非常不适合散步，但其实真实的情况和准妈妈的这种想法恰好相反，适量的运动不会加重水肿，反而对水肿能起到缓解作用。晚餐散步回来之后，睡觉之前对水肿的部位做一下按摩，每次按摩的时间保持在20分钟左右，力度要适中，按摩腿部的任务可以将准爸爸来完成。适当的按摩可以缓解腿部的疲劳，更可以在一定程度上预防和消除水肿。

2.鞋子、衣物要舒适

准妈妈的鞋子要比自己平常的号大一码，鞋子整体要舒适，这样可以避免压迫到脚。准妈妈的衣着应宽松舒适，这样平时活动会感到更加轻松自在。

3.长时间站、坐不可取

出现水肿的准妈妈要注意增加休息的时间，每天能够保证充足的睡眠，这样可以帮助准妈妈缓解水肿。中午午休时，妈妈们可以在小腿下方垫上枕头，保持15~20分钟，促进腿部血液的回流，对于缓解腿部水肿，预防静脉曲张等等都有一定的帮助。

如果准妈妈还在工作期间，那么要注意避免久站或久坐，因为这两种姿势保持时间过长，都会影响腿部的血液循环，反而会使得水肿越来越重，一般隔半个小时活动一下腿比较适宜。

4.饮食调理

出现水肿的准妈妈要注意避免摄入太多盐分含量高的食物，平时的饮食结构要以优质蛋白，新鲜果蔬，动物肝脏以及各种含钙、铁丰富的食物为主。

水肿固然让人感到不适，不过准妈妈也不必太担心，按照以上方法进行护理，水肿会慢慢缓解的。

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