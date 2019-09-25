印度女婴一出生就有四条腿三只手，或为连体儿

据英国《镜报》报道，近日印度一名新生女婴备受关注，宝宝的胸部和腹部覆盖着两条腿和一只手，共有三只手和四条腿。医生认为，这名女婴应该是三胞胎中的一个，但她和其中一个胎儿连体。

新生女婴多出两腿一手，可通过手术切除

9月20日深夜，24岁的产妇拉朱（Raju）在医院生下一名女婴和一名男婴。男婴身体健康并无异常，而女婴身上却有多余的两条腿和一只手。

医生认为，姐弟俩刚开始时应该是三胞胎，但其中一个胎儿和姐姐连体，不过可以通过手术切除多余的手脚。

女婴生命体征平稳，父母不知怀的是双胞胎

外科医生罗希特·米纳（Rohitesh Meena）博士表示：“产妇通过自然分娩产下了这对双胞胎，男孩正常，但女孩是连体儿。女婴呼吸有轻微异常，我们为她安排了吸氧治疗，现在情况已经稳定下来。我们将把她送往一家高级医院进行治疗和手术。”

据了解，拉朱的老公名叫巴杜拉尔·古贾尔（badhulal gurjar），是一名日薪工人，这是他们的第一个孩子，而拉朱在孕期并没有做B超，所以不清楚自己怀的是双胞胎。

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