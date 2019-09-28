宫外孕如何排除？有这几个方法

对孕妈来说，宫外孕太残酷，好不容易怀上的宝宝却不能生下来，还对自身健康有影响。那么，宫外孕早期症状是什么如何进行自我排除?下面我们就来了解一下相关知识。

宫外孕的早期症状

1. 恶心头痛

如果孕妈妈有恶心头痛的症状，或者忽然间头晕眼花、尿频，甚至血压降低，有可能是宫外孕了。这是因为腹腔内大量出血而使大脑供血不足，导致头晕眼花症状。

2. 阴道流血

孕妈妈怀孕后，阴道分泌物会增多，但一般只有一点出血或没有出血。如果发现阴道忽然出血，血量可多可少，也可能是一小块棕色的污渍，或是不断流出深红色的血，有可能是宫外孕了，需要及时就医。

3. 小腹疼痛

如果怀孕三周后，小腹开始出现疼痛，并伴随着时间的推移，痛感越来越明显。这个时候要予以重视，因为很可能是宫外孕了。此外，如果孕妈妈在怀孕初期，下腹一侧疼痛，也有可能是输卵管膨胀引起的宫外孕。正常健康的孕妈妈不管是小腹还是下腹，都不会有明显且持续的痛感。

如何自我排除宫外孕

1. B超检查

一般来说，女性在停经50天后，就可以到医院做B超，观察孕囊的发育状况。虽然有些孕妈妈由于身体原因，在停经50天后仍然看不到孕囊，但是不要心急，可以一星期之后再去医院进行检查。

2. 出现腹痛、肩膀痛症状

大部分宫外孕患者都会有腹痛的症状，如果孕妈妈忽然间腹痛，且持续时间长，与此相伴的是肩膀痛，有强烈的排便感。这个时候孕妈妈要及时到医院进行治疗。除此之外，如果孕妈妈阴道有少量出血，更要予以重视。

3. 使用早孕试纸

孕妈妈在家里，使用早孕试纸也可以自我排除宫外孕。一般来说，试纸的颜色可以判断出孕妈妈究竟是孕在宫内或是宫外。如果在检测的过程中，试纸呈现出从弱阳到强阳的变化速度很快，基本可以排除宫外孕。

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