宝宝秋季腹泻怎么办?这些小妙招来帮你

如今天气转凉，大家如果护理没注意，宝宝可能会被秋季腹泻找上门。爸爸妈妈不需要太过担心，这里教大家如何正确应对。

宝宝秋季腹泻的常见原因

1. 添加不当辅食

如果宝宝有腹痛腹胀，在大便前哭闹的情况，那么很可能是因为辅食添加不当造成。建议日常给宝宝吃易消化的食物，并且不要让他每次吃太多东西。

2. 食用生冷食物

宝宝的肠胃比较虚弱，如果吃了太多生冷的食物，亦或感染了风寒，容易引起腹泻。提醒大家，秋季不宜让孩子喝冷茶食冷饭哦~

3. 脾胃虚弱

如果宝宝饮食正常，没有食用生冷的食物，仍然在秋季有腹泻的情况，这有可能是宝宝自身的问题，比如脾胃虚弱或久病就泻等。这种情况下爸爸妈妈应该及时带宝宝去医院检查，根据医生建议帮他调理身体。

4. 肠胃积热

因肠胃积热而导致的腹泻在初秋季节很常见，常见的症状有宝宝便味酸臭有泡沫，小便发黄大便粘稠。如果宝宝是这样情况，可以遵医嘱给其服用清热、止泻的中药来治疗。

预防宝宝秋季腹泻小妙招

1. 及时增减衣服

秋季昼夜温差变化比较大，很多宝宝是因为着凉而出现腹泻。因此爸爸妈妈要根据气温的变化适时为宝宝增减衣服。需要注意的是，千万别只顾着增添衣服，以免穿衣太多导致宝宝身体不适。

2. 坚持锻炼身体

很多爸爸妈妈因为担心宝宝受凉，严格限制宝宝外出时间。但事实上，秋季天气凉爽，非常适合宝宝在户外玩耍，不仅能让宝宝享受大自然给予的快乐，还能增强他的体质，预防疾病的出现。

3. 注重饮食卫生

宝宝年龄还小，肠胃比较虚弱，如果饮食不卫生，就很容易出现腹泻的问题，因此爸爸妈妈要注意日常饮食的卫生。此外，还应让宝宝养成饭前便后洗手的习惯，不吃生冷的食物，不喝生水。

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