当妈的看过来！哄BB睡觉有妙招儿

很多家长可能会遇到这样的问题，那就是让宝宝不肯好好睡觉。别着急，这就教大家搞定“睡渣”宝宝。

宝宝不睡觉的常见原因

1. 宝宝吃的过饱

很多妈妈总是担心宝宝饿着，就会不断地让宝宝多吃点。其实，这是不对的。因为，吃的太饱会导致宝宝晚上睡觉的时候肠胃不适，进而入睡困难。

2. 生理因素营养

一般来说，宝宝的神经系统发育还不够完善，很容易兴奋。而一兴奋过度就很容易睡不着。另外，宝宝白天睡太多，晚上自然不想睡，就会出现我们常说“黑白颠倒”的情况。

3. 睡眠环境不佳

宝宝在睡觉时，如果房间的灯光太亮、温度过高、环境太嘈杂以及被子太厚等情况，都会影响他的正常入睡。

让宝宝轻松睡着的五个妙招儿

1. 养成良好的睡觉习惯

最好提前1个小时开始睡前的一系列活动，比如吃奶、洗漱、换睡衣、讲故事等等。慢慢地，宝宝就会养成入睡认知习惯。

2. 细心观察了解宝宝

很多宝宝在想要睡觉之前，都会有一些反常的举止，比如闹腾得特别厉害、一直哭或者特别粘人等等，这些都可能是宝宝发出的睡眠信号。这就需要爸妈们平常仔细观察这些小举动，才能及时哄孩子睡觉，以免错过最佳时机。

3. 打造温馨舒适的睡眠环境

宝宝睡觉时，房间温度尽量在20摄氏度左右，不要过高也不要太低。还可以放一点轻松缓慢的音乐，或者讲温馨的睡前故事，帮助宝宝尽快入睡。

4.增加宝宝的日常活动量

对于宝宝来说，适当的运动不仅可以帮助睡眠，还对宝宝的健康有好处。

5.选宝宝心仪的玩偶陪他

建议选择较为柔软、干净卫生且宝宝喜爱的玩具或小被子作为宝宝的安抚替代物。这会让宝宝很有安全感，入睡也就更快。但注意别让宝宝太过依赖某个物品哦~

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