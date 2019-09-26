月子期间可以吃宵夜吗？这几种ok

很多女性在怀孕的时候，养成了吃宵夜的习惯，因此在坐月子期间晚上时常感到肚子饥饿，但同时又担心吃宵夜影响产后减肥。那么，坐月子期间产妇可以吃宵夜吗？可以吃哪些宵夜？

坐月子期间是否可以吃宵夜?

1. 不宜吃外卖

一些产妇在坐月子期间，家里的卫生及一日三餐都是妈妈或者婆婆来打理。她们白天要负责洗衣做饭、照顾宝宝，已经十分劳累。在这样的情况下，产妇晚上肚子饿，也不好意思让她们做宵夜，可能会点外卖吃。但是提醒大家，外卖不是都能保证卫生，不建议哺乳期的妈妈多吃。

2. 可以适量吃营养清淡、低热量的宵夜

不过，晚上饿着肚子也不是法啊。其实，大家不用强忍，适量吃些宵夜是可以的。选择富含营养、清淡且热量较低的食物即可。最好不要吃奶茶、薯条等高热量、辛辣刺激的食物。

坐月子期间可以吃哪些宵夜?

1. 粥类

坐月子期间，产妇不宜吃油腻、高热量的食物，因此清淡的粥是很好的选择，例如大米粥和小米粥。它们不仅清淡营养，也能饱腹，热量也比较低，适宜产妇当夜宵食用。

2. 牛奶

牛奶有全脂、低脂和无乳糖牛奶之分，大家可以根据自身喜好和体质选择。如果产妇偏好甜食，可以喝全脂牛奶；如果产妇担心体重增加，可以选择低脂牛奶；如果产妇乳糖不耐受，可以试试无乳糖的牛奶。睡前喝一杯温热的牛奶，还能提高睡眠质量。

3. 饺子

产妇如果晚上饿了，还可以选择青菜饺子、三鲜饺子、玉米饺子作为宵夜。月子期间饮食应尽可能多样化，这样营养才均衡、全面，有利于调养好身体哦~

4. 水果

很多长辈认为，坐月子期间不能吃水果。事实上，这样的说法是错误的，月子期间需要适量食用水果。大家可以把香蕉、苹果等水果作为宵夜食用，不仅能够起到饱腹的效果，还能预防或减轻产后便秘。

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