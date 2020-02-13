宝宝吃了退烧药多久见效？看完这篇就明了

宝宝发烧超过38.5度，需要在医生的指导下服用退烧药降温。不少父母会问这样一个问题：宝宝吃了退烧药多久见效？今天育姐就给大家科普这方面知识，赶紧来了解下吧。

宝宝吃了退烧药多久见效？

宝宝发高烧服用退烧药，通常在30分钟到60分钟后见效，达到退烧的目的。大家每隔30分钟要给宝宝测一次体温，以便及时观察药效。另外，宝宝服药后要多喝水多排尿，这样有助于尽快退烧。如果宝宝反复发烧，应及时带他去医院就医，以免造成严重后果。

宝宝如何吃退烧药效果好？

想要让宝宝尽快退烧，建议大家这样给他喂药：

1.选择成分不同的两种药物

一般来说，宝宝发烧时可服用两种成分不同的退烧药，比如泰诺林和美林。

2.交替服用不同药物

帮助宝宝降温退烧，大家可让他交替服用两种退烧药物。这样不仅能降低每种退烧药一天之内的服用次数，还能减轻退烧药产生的副作用。两种退烧药成分不一样，对宝宝产生的副作用也有所差别。

3.注意服药时间

通常而言，宝宝服用布洛芬6小时后可服用对乙酰氨基酚，服用乙酰氨基酚4小时后可服用布洛芬。

宝宝如何安全服用退烧药

为了保证宝宝的服药安全，大家要注意以下几点：

1.体温低于38.5度要停药

宝宝体温低于38.5度，身体的免疫保护机制已经恢复运转。此时停药改用物理降温法，可有效减轻退烧药对宝宝身体的损伤。

2.别盲目加药或换药

退烧药发挥作用需要一定的时间，通常在30分钟到60分钟起效。宝宝服药后，大家要留心观察宝宝的状态和体温情况，别急着加大药量或更换其他药物，以免宝宝服药过量。建议大家每隔6-8小时给宝宝喂药一次。

不少父母为了让宝宝尽快降温，不到时间又再次喂药，或者改喂其他退烧药。这样做很容易导致药物在体内集聚，造成宝宝肝肾损伤。

3.服药三次无效应就医

如果宝宝服药两三次后仍不见退烧，大家要及时带他就医。此时坚持给宝宝服药，不但会耽误病情，还有可能让副作用变得更严重。

如果宝宝发烧的同时还有腹泻、呕吐，或者一直发高烧，精神萎靡等表现，大家要赶快带他去医院看病，以免耽误治疗。

宝宝吃了退烧药多久见效？育姐告诉大家，通常在半小时到一个小时之间。大家要保持耐心，留心观察宝宝情况。如果服药后长时间不见效，应及时带他去医院就诊。

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