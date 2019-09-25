孩子话多别嫌烦，说明Ta聪明呀~

随着孩子的成长，其语言能力也在不断发展。有的家长觉得孩子太爱说话了，整天在耳边说个不停，着实烦心。咳咳咳，别嫌烦呀，这是孩子聪明的表现呀~

爱说话，对孩子成长更加有利

1.具有领导能力

孩子喜欢说话，长大以后跟别人交流往往也更加有说服力，同时也有领导能力。因此，家长在孩子小时候，不要刻意去改变孩子说话方式，就算说话语序不对，家长也不要立马批评孩子。

2.想象力更加丰富

孩子经过大脑说出的话，虽然家长可能会不明白，但孩子却很清楚，这是他们开动大脑的方式。这时候家长应该学会去了解孩子的内心，跟他们进行“交谈”。

3.提高阅读能力

爱说话的孩子往往也喜欢看看书，对于自己不理解或是不懂的问题，他们会从书中寻找答案。书看得多了，孩子的阅读能力与写作能力都会有很大提升。因此，家长在家里可以多放点书。

发展孩子语言能力的四个方法

1.不可打断孩子说话

孩子刚开始学说话，肯定说得不好。有的家长会打断孩子，这不仅会吓到孩子，给宝宝心理造成阴影，还会让孩子觉得父母不喜欢自己说话，不喜欢他，所以变得不爱说话，甚者患上自闭症。因此，在孩子说话时，家长千万不要打断孩子，让他们自由发挥。

2.对孩子进行必要的训练

孩子语言能力发展不仅只能依靠知识与模仿，还需要锻炼。训练越早对孩子语言能力发展越好，平时家长要有足够的耐心，给孩子创造一个好的学习环境，让孩子在愉快的心情中进行语言训练。

3.及时引导孩子

一开始，孩子只会简单的几个词语，根本没有办法说句完整的话，这时候家长可以用引导的方式来让孩子说话。

4.与孩子平等交流

家长要学会站在平等角度跟孩子进行交流，这样不仅能让孩子学习大人的交流方式，同时也能让家庭氛围变好。

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