没钱买牛奶，印尼1岁女娃每天喝3瓶咖啡

据英国《每日邮报》报道，印尼一对夫妇因买不起牛奶，从女儿半岁开始，就给她喂加糖的廉价咖啡。女儿如今已有14个月大，一天要喝1.5L咖啡。检查结果显示，女童身体健康，并无异常。但夫妻俩也承认，女儿睡眠不大好，有时都难以入睡。

夫妻没钱买牛奶，给女儿喝廉价咖啡

这对夫妇名叫萨拉夫丁和阿妮塔，居住在印尼西苏拉威西省，在种植园工作，主要任务是剥椰肉，也会把椰肉制成椰肉干，可每天的工资只有2万印尼卢比（约合10元人民币）。

女儿哈迪嘉降生后，夫妻俩过低的工资根本难以承担女儿必需的牛奶。在女儿6个月大时，萨拉夫丁夫妇开始给她喂咖啡，以代替牛奶。阿妮塔这样说道：“我们没有办法。我们的工资根本买不起牛奶。”

而夫妻俩喂给女儿吃的咖啡质量也很一般，据了解，哈迪嘉喝的是一种非常便宜的咖啡，这种咖啡由加糖的咖啡渣熬煮制成。

这名女童现在1岁2个月，已经习惯喝这种含有大量咖啡因的饮品了。据了解，她一天要喝3大奶瓶咖啡，大约1.5L左右。

女娃身体健康，但有时无法入睡

据悉，9月17日，当地的卫生局给哈迪嘉做了健康检查，没有发现任何问题。但夫妇俩承认，女儿睡眠确实有问题，有时候难以入睡。

社区健康发展部门的主任萨利赫表示，从长期来看，摄入咖啡因和糖分对幼儿的身体发育仍有不良影响。“我们要求孩子的父母不要再给她喝咖啡了。卫生局已经给他们送去牛奶、婴儿食品和其他食品，如饼干。这样哈迪嘉就可以喝到牛奶，跟同龄孩子一样健康成长。”

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