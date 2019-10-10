万万没想到！孩子常出门or总宅家差距辣么大

现在的生活中，一个家庭中有好几种电子设备，比如说手机，平板电脑，电视机等等。而这些电子设备的出现，也让很多孩子舍弃了户外活动，把更多的时间用在看动画片、打游戏，称呼这些孩子为宅娃娃其实一点都不为过。当然还有一些孩子不喜欢总是宅在家里，而是喜欢外出活动，接触外界的人和事物。所以这两类孩子之间就产生了鲜明的对比。

1.爱出门的孩子拥有更广阔的见识

孩子爱出门，家长带孩子到处游玩，会让孩子见识到很多课本之外的山水历史古迹，各种美景劲，人文风情。这些会极大地开阔孩子的视野，让孩子见识得到增长，促进孩子多元价值观的形成，让孩子产生宏大的世界观，拥有多重的人生观。

而不爱出门的孩子经常宅在家里，很难接触到新鲜的事物，即使是和人聊天也是空洞乏味，这和爱出门的孩子相比，会拉开明显的差距。

2.爱出门的孩子拥有更棒的体质

孩子喜欢出门活动，经常和阳光新鲜的空气接触，经常走走跳跳，活动量的增加会让孩子的体质增强，长得更高更壮，让孩子更少生病。

经常宅在家里的孩子，运动量极少，打游戏的同时还可能会吃着零食，不仅视力下降了，身体也越来越胖。和新鲜空气、阳光的极少接触，还会让这类孩子缺钙，体质会越来越差。

3.爱出门的孩子拥有更开朗的性格

喜欢外出玩耍的孩子，性格大多比宅在家里的孩子更加开朗、大方、乐观。因为外面动态的世界会给孩子带来更多的感染力，更多好玩的东西接触到更多可爱的人，更有利于孩子开朗性格的形成。

但是如果孩子经常待在家里，每天家里只有几个家庭成员转来转去，怎么能有外面的世界精彩呢？

4.爱出门的孩子拥有更强的交际能力

经常外出的孩子可以和各种类型的人接触，他们会结识更多的新朋友，慢慢建立起自己的交际圈，在和朋友交往的过程中沟通能力也得到了锻炼，孩子的性格会因此变得更加开放外向，成年之后孩子的交际能力会越来越强，在面对一些场合时不会胆怯。

而宅在家里的孩子，显然交际能力比爱出门的孩子偏弱一些，因为只喜欢待在家里，很少和外界的人群打交道，怎么能提高孩子的交际能力呢？

如果自己家的宝宝是个宅娃娃，家长千万不要误认为这是孩子听话，不愿意到外面去“胡闹”，反而如果发现自己家的孩子属于这种类型，为了身心健康也一定要督促宝宝多外出活动！

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