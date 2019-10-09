跟小孩子分床睡这事儿，挑对时机很重要！

孩子的诞生自然要注意他的日常饮食起居，而出于更好的照顾，宝妈会选择跟孩子一起睡觉。随着时间的推移，宝宝一直与母亲相处会产生依赖性，大部分家长没有意识到这一状况，结果就错过了和孩子分床睡的最佳时间。

其实在生活中，很多家长都有这样的想法：分床睡就是看孩子的年龄是否合适，并且一到规定年龄就立马分床睡。其实，家庭环境会对孩子的成长发育起到很大影响，因此每个孩子情况不同，分床睡的具体时间也要看孩子的实际情况。

分不分床睡，要注意孩子的表现

当孩子出现代表性行为时，家长就可以开始分床睡了，让孩子逐渐适应，否则不利于孩子以后的身心健康。

1.出现害怕怯弱的表现

孩子慢慢有了自己的认知，便会形成不同的性格。有的孩子表现的胆大勇敢，而有的则会表现出胆小怯弱。许多家长认为，孩子年龄还小，独自睡觉会胆小害怕是正常的，因此还是与孩子一起睡。

事实上，孩子开始出现这种表现时，正是同孩子分床睡的最佳时机。如果家长老是以孩子为借口，一直不分床睡，时间一久，孩子在父母身上产生的依赖感会越来越大，并且对孩子性格的培养与未来发展起到负面影响。

2.性意识启蒙初期表现

孩子，慢慢形成自我意识，对世界有了自己的认识见解。因此，家长要仔细留意孩子，当他开始产生性意识时候，就正好到了分床睡的重要时间点。

孩子最初通过男女的外在特征来辨别性别，像是男孩的头发比女孩短。而在接下来的日子里，孩子渐渐观察男女的其他身体差别，区分性别，这就是孩子萌发性意识的初期。这时，家长既要着手于分床睡，也要为孩子讲解男女差异的知识，让孩子懂得更好的保护自己。

3.过于依赖妈妈的表现

大部分家长会认为孩子依赖父母，是爱自己的体现，说明父母在孩子心中非常重要，因此感到欣慰开心。但家长要知道，孩子到了阶段，若依旧对妈妈的依赖性过大，非常不利于孩子今后的成长发展。

和宝宝分床睡，要注意具体步骤

对于宝宝们来说，分床睡是一件天大的事情，所以需要多给他们一些时间慢慢接受，这期间爸爸妈妈们一定要注意具体步骤：

1.提前告知

比如准备在宝宝6岁的时候分床睡，那么就要在他们5岁的时候，告诉他：“等你过了6岁生日后，你就是大宝宝了，就要和妈妈分开睡咯~”这可以让孩子有一些心理准备，为将来分床睡打好基础。

2.先分床再分房

孩子们已经习惯和爸爸妈妈一起睡了，如果不给他们一定的适应时间，那么就会有一种被抛弃的感觉，很容易失去安全感。所以刚开始的时候，可以分床睡开始，给孩子一个适应的过程。

3.装饰房间

可以把孩子的房间装饰起来，比如贴一些卡通的壁纸，使用可爱的床单被套等等。建议在给孩子准备房间的时候，要多问问他们的意见，这样孩子会对自己的房间非常期待，甚至会迫不及待的想赶紧“入住”！

4.要有仪式感

生活需要一些仪式感，孩子睡觉更是这样。洗个热水澡，穿上喜欢的睡衣，然后再一起看一本绘本，这些看似没什么联系的举动，却可以分散孩子独自睡觉的恐惧感，可以让孩子更容易接受。

5.睡觉前离开

尽量要在孩子睡觉前离开，当然如果孩子的确不让你走，那么也不要睡在他身边或者和他聊天，而是坐在稍远一些的地方，保持一定的距离。然后在接下来的日子里，逐渐增加距离，直到能离开房间。

6.建立安全感

有很多孩子不敢独自睡觉是因为害怕，有可能是怕黑也有可能是怕“鬼”。此时就要想办法帮他们建立安全感，比如给他们准备一个毛绒娃娃，然后告诉孩子这个娃娃是他的守护神，在晚上睡觉的时候可以保护他。

7.适时去看看

刚开会分床睡的时候，注意多去孩子房间看看。建议把孩子放床上之后，可以告诉他：“宝贝你先睡吧，妈妈过会进来看看你有没有睡着。”然后每隔5-10分钟就去孩子那看一看，如果孩子没睡着就会知道你来过，会更有安全感；而如果孩子睡着了，则可以帮他们盖盖被子，以免着凉。

8.不能中途放弃

分床睡这件事情最忌讳中途放弃，孩子半夜偷偷跑回你的房间，就一定要把他们送回去，并且告诉他：“我们都有属于自己的床，应该睡在各自的床上。”虽然把孩子一次次送回房间很麻烦，但是如果总是和孩子妥协，那么分床只会成为奢望。

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