艾拉厨房荣获2019年度妈妈精选年度最佳辅食

每年美国著名的在线母婴社区宝宝中心（BabyCenter）都会综合成千上万名爸爸妈妈的意见，甄选出一份年度妈妈精选（Mom’s Pick）最佳母婴用品清单，这也成为万千初次为人父母的家长们必不可少的剁手指南，因为这份清单上产品类别超级齐全，从宝宝辅食、尿布、玩具到婴儿推车、安全座椅，应有尽有。

家有萌娃的各位宝爸宝妈们几乎都十分清楚宝宝中心的权威性，他们不仅可以在这里学到详细实用的育儿知识，还能了解到其他挑剔的父母们推荐的母婴好物。毫不意外地，我们在2019年的妈妈精选榜单上看到了英国的艾拉厨房（Ella’s Kitchen）。这份荣誉不仅是万千父母给予艾拉厨房品牌的支持与认可，也印证了其产品的优质安全与营养美味。

作为畅销欧美的婴幼儿食品品牌，艾拉厨房成立于2006年，是英国首屈一指的有机婴幼儿食品品牌，截止2019年，在英国婴幼儿湿类食品的市场占有率达40%。所有食材均来自欧洲高海拔农场，避免任何污染流入，每位农夫都有至少20年种植有机食材经验，而且每一款食材都经过150个安全测试，全程可追溯种植地，品质安全有保证。

除了上述提到的2019年妈妈精选之外，艾拉厨房多年来获奖无数，包括营养养殖金奖、母婴食品金奖等品牌大奖，还曾荣获国内外欧盟有机认证，英国OF&G有机认证，BRC全球食品标准等等。

经过10多年的原创研发，艾拉厨房旗下现有9个系列产品，包括婴幼儿果泥辅食、米粉、零食等。今年艾拉厨房Ella’s Kitchen在中国内地推出了新产品——宝宝营养米粉，适合6个月以上的婴幼儿食用。分别是低敏无麸质大米米粉、原味多谷米粉、以及多谷香蕉味米粉。

营养又美味的米粉，添加了多种宝宝成长所需的铁、钙、锌、维生素A、B1、D，易消化好吸收，不易出现涨肚子的情况。无添加糖、盐、防腐剂、增稠剂、色素等。同时，每一款米粉均通过315个安全测试，包括重金属测试、霉菌毒素测试、杀虫剂测试、硝酸盐测试等。

1.低敏无麸质大米米粉：精选有机米粉99%，粉质细腻，米香味浓，低敏配方更适合第一次尝试辅食的宝宝。艾拉特别调配，米粉的口感和味道与明火熬煮的绵密米粥十分接近，还可以让宝宝尽早熟悉粥的味道，爱上纯正米饭的香味；

2.原味多谷米粉：精选有机小麦粉78%，有机全麦燕麦粉17%、有机米粉5%，富含纤维，促进肠道蠕动，吃饱肚子的同时还不易致胖；

3.多谷香蕉味米粉：精选有机小麦粉78%，有机全麦粉12%，有机米粉5%和有机香蕉干4%，淡淡香蕉味不仅开胃，还有利于促进肠道消化。

在国外，很多妈妈都用多谷米粉作为宝宝主食直到宝宝2-3岁。而艾拉厨房希望帮助中国万千妈妈，为她们的宝宝提供更丰富美味的食物选择，因为在亚洲，尤其是中国，米饭和粥是主食，比较容易导致肥胖，相比之下，多谷米粉更营养更健康，不易致胖。

艾拉厨房的米粉粉质非常细腻，入水即溶，搅拌1分钟顺滑不容易出现结块, 冲调方便。艾拉厨房从原材料来源到包装，全程可追溯，一直致力于为孩子提供安全、美味、优质的食物，成为宝宝健康、妈妈放心的信赖之选。

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