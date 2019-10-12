让周杰伦欲罢不能的奶茶，父母们已沦陷，而孕妈酸了！

周杰伦爱喝奶茶早已是街头巷尾都知道的事儿了，光是因为他喝奶茶登过得微博微搜次数都数不清，真是妥妥的奶茶带货大王。

这不，周董的新歌一发行，有细心的歌迷在看完MV后，都忍不住调侃周董：这莫非是周杰伦在买奶茶的时候顺便把MV给拍了吧!

我们来瞅瞅MV的画风，这奶茶的戏份可是相当足啊：

做奶茶~

送奶茶~

买奶茶~

就连录取通知书上的大学也是烧仙草大学??简直让众多网友笑cry~

其中特别出演的五月天主唱阿信和杰伦在一个画面中出现时，网友更戏称他俩是“合肥组合”，这奶茶爱好者的共同特点可不就是“肥”嘛!(狗头保命!捂嘴狂笑!)孕妈来瞅瞅，是不是内心一阵恐慌!

奶茶是不是真的这么好喝!还别说，奶茶的粉丝可是有一大堆呢，有的网友甚至拿自己父母做实验，让父母尝尝奶茶，看看是什么反应，没想到结果真香了~



和爸爸的聊天记录全是奶茶奶茶奶茶，我已变身叫奶茶小妹~

老两口主动买奶茶可还行?

和女儿抢奶茶喝，正常操作~





虽然奶茶一向是父母口中的垃圾食品，但美味无法阻挡，拿下父母的味蕾也真是分分钟的事情啊!

不过，父母的担忧可不是没来由的，奶茶真的还是少喝为妙哦~

早前，江苏苏州张家港市市场监管局对17家奶茶店，共30批次的产品开展了抽检，结果发现：无糖奶茶中也含有大量的糖、所有奶茶中都含有咖啡因……

其中，含糖量最高的一杯奶茶，每100g中，总糖含量为11.3g，如果一块方糖为4.5g，那么喝完这杯奶茶，就相当于一下子吃了11块方糖~Amazing!

即便是很多无糖、低糖奶茶，里面的含糖量也不容小觑。在其中一杯无糖相思红豆奶茶中，检测出来其100g含糖量为7.88g，相当于8块方糖的量~

据《中国居民膳食指南》建议：人每天糖分摄入量最好控制在25克以下。但从抽检结果来看，单单一天喝上一杯无糖奶茶就已经超过人每天该摄入的含糖量了~想想每天都要喝上一杯甚至两杯奶茶，此刻心里是不是正在瑟瑟发抖呢?

还不止，有些奶茶喝了常常让人心跳加快、亢奋、整夜失眠，这就是其中的咖啡因在作怪。在检测的样本中，所有的奶茶都含有咖啡因。

实验员将红牛饮料、美式咖啡作为参照物，检测发现，一瓶红牛饮料中含有咖啡因50mg，一杯中杯美式含有咖啡因108mg，而在一杯中杯珍珠奶茶中，检查出含咖啡因竟高达200多mg，相当于喝下4.3罐红牛，2杯美式咖啡!

虽然结果令人乍舌，但网友们的画风却好像不对劲?

有网友表示：一杯奶茶等于4.3罐红牛，这也太值了吧，建议立即购买!

还有网友表示：奶茶简直是熬夜神器，买买买喝喝喝吨吨吨!

甚至有的网友这样“蒙蔽”自己。

罢辽罢辽，什么都讲究适度，年轻人偶尔解解馋倒也无妨，但小花妈要提醒孕妈或是正在备孕的妈妈们、幼儿、老人还有对糖分摄入有特殊要求的群体，一定不要放纵自己喝大量的奶茶，对身体真的有害无益哦~在这件事情上，我们可不能向周董看齐呢~

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