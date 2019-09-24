孕妈国庆出游，你想了解的都在这儿~

又到了一年一度的国庆7天假！看到很多伙伴都准备出游，想必孕妈妈心里一定痒痒的。但孕妈不同于常人，对于旅行这件事有诸多要注意的地方。下面就一些孕妈常见的疑问做一下科普。打算出行的准妈妈们，快来瞅瞅吧。





出国游不同于周边旅游，一般旅途都比较长，做飞机都要以小时为单位计算，这对于孕妈来说是个不小的考验。那么，孕妈能不能出国玩儿，我们来具体分析下。

· 孕早期(1-3个月)：在孕程的第一阶段，胎宝宝还没有在子宫中稳定下来，长途跋涉流产的可能性比较高。在这个阶段孕妈最好不要出国旅游，以免发生危险。

· 孕中期(4-6个月)：在这个时间段出国旅游相对来说是最安全的。此时孕妈的精力比较好，也没有大腹便便的阻碍，可以适当地进行旅游活动。但是在出国前，最好还是做一下身体检查，咨询医生，确保孕妈和胎儿的安全。

· 孕晚期(7-9个月)：这时候孕妈出游要谨慎，毕竟已经临近生产，特别是对于以前有过早产或者流产情况的孕妈来说更要小心。世界卫生组织WHO建议，初产妇孕36周后就不适合坐飞机了，而经产妇要更早一点，孕32周后就不适合打飞的喽~不过，每家航司的规定可能会不一样，孕妈旅行的时候还要关注出行航司的相关规定。

注意：有以下情况的孕妈，不管怀孕多久，都不适合出国长途旅行哦~

1.患有严重贫血、心脏衰竭、血管栓塞、高血压、糖尿病等疾病的孕妈们，不建议出国旅游。

2.有早产或流产病史，或年龄在35岁以上20岁以下的初产妇等，都不适宜出国旅游。

出国太远，很多孕妈又想出去玩玩放松心情，于是自驾游就成了很多孕妈的选择。事实上，孕妈自驾游也不是一件轻而易举的事情。由于孕妈在怀孕期容易疲劳、困倦，情绪也不稳定，而且隆起的腹部也会影响驾驶安全，所以并不适合长期开车，如果非要驾车出门散心，可以让家人开车陪同，并且在坐车时要注意以下几点：

· 正确系好安全带

孕妈在乘坐汽车旅行时，安全带必须要系上。正确的做法是：安全带斜角部分应该从胸部中间压过，系在臀部下方位置；而横向安全带应该系在隆起的腹部下方，跨过大腿，千万不能系在肚子上，这样会对胎宝宝不利。

· 控制车速和旅途时长

孕妈坐在车内时，为了避免颠簸，车速应在道路限速标准内尽量减慢，并且自驾游的旅途时间不能过长，以免引起孕妈身体不适。

· 保持车内空气清新

孕妈应避免长时间在新车中坐着，如果车中有异味则应该在出行前及时去正规的汽车保养店处理。如果太热或太冷的时候出门，车内空调滤芯也要及时更换，防止细菌滋生。如果温度适宜的情况下，最好开车窗吹自然风，保持车内空气流通。

· 途中注意下车休息

在自驾游的旅途中，应适当下车走动，最好每隔一小时就要休息一下，以免造成腿部肿胀、背部酸痛。

在度假的过程中，吃得健康吃得安全对孕妈和宝宝都非常的重要。别担心，只要做好以下几点就ok啦~

· 饮食规律，及时补充能量

旅行在外也要按时吃饭，避免出现不加节制地吃夜宵、不吃早餐、几餐合并为一餐的情况，这样对孕妈和胎宝宝的健康都很不利。

同时，孕妈出行还可以随身带一些食物作为额外补充，比如坚果、牛奶、全麦面包、新鲜水果等等，既有营养也方便携带。那些含有各种添加剂、色素、防腐剂的膨化食品、加工肉制品等零食，不建议孕妈携带，平时也应尽量少吃，对孕妈的身体和胎儿发育都没有好处。

· 明确知道自己吃的是什么

各地有各地的饮食风俗习惯，甚至还会有一些孕妈平时没吃过的食物。在外吃饭时，一定要明确自己吃的是什么，问问服务员或者是当地人，如果不能确定食物含有什么成分，尽量不要食用，不要冒险。

· 及时补水

孕妈身边一定要随时备着干净的水，尽量不要在外饮用茶水和咖啡。如果天气太热，也不要吃过多的冷饮，因为它会刺激消化道，引起食欲不振，甚至还会出现腹痛的情况。

在外开心度假的同时，孕妈也要学会保护自己。其实这不是一件很难的事情，主要要注意以下三点：

· 避免单独出游

孕妈最好不要一个人出门旅行！出门在外，可能会发生各种状况，有同伴的照看孕妈会相对安全、方便很多。另外，外出旅行带的东西比较多，有同伴帮忙拿行李也可以减轻孕妈的负担。

· 提前做好计划

在外出旅游前，孕妈应该做好详尽的旅行计划，包括去哪里、怎么去、去几天、要带什么东西等等。特别要注意的是，孕妈外出最好带上保健卡，并且要熟悉旅行当地的医疗地点，以便应付突发情况。同时，还应该准备好一些应急药物，比如晕车药、腹泻药等。

· 避免去人多的地方，避免做危险的活动

旅行目的地最好选择人少的地方，如果某一个场所人太多的话，孕妈最好避开，以防人群拥挤出现意外。另外，也不建议孕妈玩一些刺激性强的活动，比如蹦极、过山车等，一来身体方面容易对胎儿造成不利影响，二来情绪太过于兴奋也会影响胎儿发育。

在家待久了，孕妈妈们难免会觉得烦闷。虽然身体有诸多不便，但只要自己身体状况允许，并且提前做好充分的准备工作，适当的出门走走看看风景、愉悦心情，还是很不错哒~最后祝大家假期愉快！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)