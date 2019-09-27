爸妈造吗？孩子右脑开发hin重要

家长们望子成龙心切，但不少人误以为只要开发孩子的左脑，那么他就能够变得聪明。事实上，这还不够，右脑要一同开发才对。下面就让我们一起来了解相关的知识。

根据大脑的规律分3阶段

简单地说，左脑是语言脑，一般在宝宝出生18天开始发育，3岁前后会迅速发育，右脑接受到的信息会传递给左脑。第一阶段为0-3岁，此时孩子拥有的是无意识的记忆；第二阶段是3-6 岁，这时候孩子拥有的是有意识的记忆，能在脑海中储存一些记忆；第三个阶段为7-12岁，通常，宝宝在7岁之后右脑的发育差不多完成80%，如果不及时开发会被左脑抑制。

而右脑呢，是图像脑，也可以被称为本能脑、祖先脑，发育从胎儿时期2个月开始。

才能递减规律

人们普遍认为，刚出生的宝宝什么都不会。只能是通过后天的学习，不断累积知识。其实不然，关于孩子有一个才能递减法则，意思就是说宝宝离出生越近，他的某种才能能够得到表现的可能也就越大。相反，宝宝离出生越远，这种可能性也就越小。这时候家长就要充分利用这一特点，刺激孩子以激发他的潜能。

右脑的几大功能

一般来说，右脑有4大基本功能：与宇宙共振共鸣、图像化功能、高速大量记忆功能、高速自动处理功能。同时它还具有5大特色功能：第六感、直观像、电脑(高速计算)、绝对音感、语言学习。家长们要清楚地了解关于宝宝右脑的几大功能，从而有针对性地开发宝宝的右脑。

注重孩子右脑的开发

通常来说，右脑作为潜力激发区，会在人类的精神世界留下深深的印记。同时，右脑也是创造力爆发区，能够不断提高宝宝的创造力和创新性。而且，右脑还是低耗高效工作区，右脑开发的好，还可以轻松计算高数题、拥有高速记忆，过目不忘的本领。

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