产后注意这几点，杜绝衰老不是问题

宝宝出生之后，妈妈们的关注点往往都在宝宝身上，生怕他吃不好穿不暖。但与此同时，妈妈自身的健康也不容忽视。不然很有可能出现这样的问题：宝宝身体长大了，妈妈却衰老了。那么，哺乳期如何杜绝衰老?

1.使用正确的方法哺乳

很多新妈妈哺乳期时喂奶姿势不对，造成了乳房大小不对称等问题。这里提醒大家，哺乳时要左右两侧交替喂奶，这么样可以避免乳房一大一小不一致。

2.健康科学地去饮食

在哺乳期，很多新妈妈误以为想要奶水充足必须要每天大鱼大肉。这些酸性食物吃过多，会使新妈妈肠胃负担加重，肝火旺盛。再加上有了宝宝以后，琐碎的事情变多了，新妈妈容易心情烦躁。建议大家哺乳期科学健康饮食，少吃一些含酸性的食物。

3.注意休息

生育孩子本身是一件特别耗体力和精力的事情，因此新妈妈在哺乳期一定要注意休息。每当宝宝睡着或有人帮忙照看时，一定要抓住机会睡一会儿。否则长期睡眠不足，身体容易处于变成亚健康状态。

4.坚持运动

有了宝宝以后，新妈妈的生活往往都围着宝宝转，再加上家务增多，每天会感到十分疲惫。大家不妨每天早上早起一会儿，做做操，让身体更灵活，缓解僵硬感。另外，运动时记得及时补充水分。

另外，如果在哺乳期不注重运动，那么可能会出现乳房松弛下垂问题。俯卧撑、扩胸等运动是不错的选择，可以加强前胸肌肉的量，增强对乳房的支撑，防止乳房松弛下垂。

5.加强对钙的摄入

很多女性在生育后有骨质疏松的问题，这都是因为哺乳期没有好好补钙。而且产妇缺乏钙，可致奶水含钙量不足，影响宝宝生长发育。因此为了自己和宝宝的身体健康，在哺乳期要加强对钙的摄入。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)