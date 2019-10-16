BB哭闹时声音嘶哑怎么破？这些小妙招要牢记

宝宝爱哭闹是常见现象。因为他们年龄还小，身体不适时，无法用语言进行表达，只能通过哭闹吸引爸爸妈妈的注意。因此，当宝宝哭闹时，大家要留心观察及时给予不一样的护理方法。今天给大家介绍宝宝哭声嘶哑怎么办。

1.帮宝宝轻轻拍打背部

如果宝宝长时间哭闹，除了是感到饥饿、缺乏安全感的原因之外，还有可能是因为宝宝积食了。爸爸妈妈可以帮宝宝轻轻拍打背部，使肠胃中的胀气排出。也可以在医嘱下给宝宝擦一些含薄荷油的婴幼儿消胀气药膏。如果宝宝长期因积食而哭闹，爸爸妈妈可以尝试给宝宝换一种配方奶。

2.采用食疗缓解

如果宝宝在哭闹时声音嘶哑，可以通过食疗缓解他嗓子的问题，仅供参考哦~还有，使用食疗法的前提是宝宝1岁以上。

常见的食疗法有桔皮冰糖饮料、鸡蛋冲开水以及葱蒜粥，做法分别是：准备新鲜的橘皮50克，加入适当的冰糖，用开水冲服即可;将一个生鸡蛋打入碗中，用筷子搅匀，最后用开水冲泡，另外加入适当的蜂蜜，以便使宝宝润喉;提前准备好新鲜的葱白、三瓣蒜、适量大米，将葱白切碎和蒜以及大米一起加水煮粥。

3.室内使用加湿器

如果宝宝没有感冒，哭声仍嘶哑，可能是因为室内空气太干，这一现象在秋冬季节尤为明显。因此爸爸妈妈可以在家中使用加湿器，保持室内空气湿润。此外，日常生活中，要记得常开窗通风。这些措施都能够很好的缓解宝宝声音嘶哑的问题。

4.及时安慰宝宝

有的宝宝哭闹时声音嘶哑，很有可能是哭的时间太长造成。如果是这种情况，记得不要经常无端引起宝宝大哭大闹，来减少他宝大声喊叫，起到保护嗓子的作用。还有，宝宝哭闹时应及时给予他安慰。

最后提醒大家，如果宝宝哭声嘶哑自己在家解决不了，一定要及时带宝宝就医。

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