孕期便秘怎么办？这里有5良方

孕期让很多孕妈十分头疼的一个问题就是——便秘。如果不及时应对，便秘很可能会越来越严重。下面就让我们一起来了解如何应对孕期便秘。

孕妈便秘的危害

孕期时一旦出现便秘，肠粘膜就很容易使受伤，从而出现便血的情况，严重的话还会出现痔疮。同时，由于粪便干硬和出现羊粪状，还会导致孕妈出现下坠感、下腹部痉挛性疼痛、左下腹课触及痉挛的乙状结肠等不良反应。另外，便秘还会影响孕妈在孕期的心情。

治疗孕妈便秘的4大良方

孕妈便秘可不要随意用药，特别是泻药，以免影响自身健康和胎儿发育。以下这些方法可以试试：

1. 多喝水

喝水也有技巧，否则喝了水也没有什么效果。建议孕妈可以每天在固定时间喝水，每次稍微喝大口一点，这样就可以让水更快到达结肠，从而让粪便变软，更容易被排出体外。

2. 养成定时排便的好习惯

一般来说，拉大便的最佳时期是每天早上和每次吃饭完后。所以，建议孕妈可以在每天起床后，可以先空腹喝一杯温水或者蜂蜜水，以促进直立反射和胃结肠反射，从而产生便意。

3. 坚持适量的运动

特别是在孕晚期，很多孕妈因为身体笨重的原因而不愿意运动，很容易出现便秘的情况。所以说，孕妈还是要坚持适量的运动。这样能够有效促进肠道蠕动，从而预防或者减轻便秘。

4. 保持心情舒畅

孕妈还要注意，在孕期时刻保持良好的精神状态。大家可以试着培养自己的兴趣爱好，积极乐观地面对孕期不适和生活的一些挑战。

5. 多吃蔬果杂粮

一些孕妈之所以出现便秘，是因为吃得过于精细。如果是这种情况，这里建议大家孕期时适当多吃一些含纤维素多的蔬菜、水果以及五谷杂粮。常见食物包括萝卜、苹果、燕麦、糙米和杂豆等等。此外，孕妈要定时进食，切不可胡吃海喝。

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