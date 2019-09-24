儿童长期轻微咳嗽，小心是过敏！

与大人相比，儿童的免疫力较弱，更容易生病。有的儿童长期轻微咳嗽，爸爸妈妈对此十分担心，那么，儿童长期轻微咳嗽是什么原因呢？下面就来详细了解：

儿童长期轻微咳嗽的症状

儿童长期轻微咳嗽，通常的表现有：

1.儿童长期轻微咳嗽，最明显的特征是：通常在早晨和晚上出现，白天较轻或者没有，且一年四季都可能会发生。

2.如果咳嗽剧烈，肺部会有喘鸣声。

3.只有咳嗽症状，但没有发烧或发热的表现。

4.吃抗菌类药和止咳化痰药，症状往往没能减轻。

儿童长期轻微咳嗽的原因

儿童咳嗽符合以上特征，应注意他是不是患上了过敏性咳嗽。请注意，儿童咳嗽并不都是呼吸道感染后引起的，过敏性咳嗽就不是这样。病毒感染或细菌感染并不会引起过敏性咳嗽，因此，让孩子吃抗菌类药和止咳化痰药是没什么用的。

儿童患过敏性咳嗽一般有以下五个原因：

1.食物原因

孩子对某种食物过敏，或者吃了刺激性食物。

2.情绪原因

孩子情绪好坏产生刺激，引发咳嗽。

3.体质原因

孩子是过敏性体质，比如患有过敏性鼻炎，或者此前得过湿疹，就有可能是过敏性咳嗽。

4.空气原因

空气中飘荡的灰尘、花粉、刺激性气体、香水等，都有可能对孩子产生刺激。

5.动物原因

如果家中有猫狗等宠物，其身上的毛发和灰尘会对孩子产生刺激，导致咳嗽。

儿童长期轻微咳嗽应引起大家注意，如果符合本文所说的情况，有可能是过敏性咳嗽，要及时带孩子就医，以免延误病情。

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