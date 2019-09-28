小家伙总生病，究竟是哪出了错？

很多宝妈发现自己虽然非常细心地照顾宝宝，但宝宝还是三天两头地生病，这是怎么回事？其实，这跟孩子的免疫力有很大关系：

宝宝免疫力低下的几种类型

1.生理型

宝宝出生后，身体各项机能都处在生长发育阶段，免疫力也需要提高。如果护理不正确，宝宝免疫力就会受到影响。

2.先天型

宝宝从生下来免疫力就比较低下，是先天形成的，这种情况还需要后期的悉心护理和专业治疗。

3.后天型

宝宝免疫力低下是因为宝宝感染病毒引发疾病、营养不良等。想要提高宝宝免疫力，就要排除这些病因。

聪明妈妈四种方法提高宝宝免疫力

1.优化环境

雾霾、二手烟都有可能导致宝宝呼吸道受到影响引发生病。因此，宝妈要给宝宝创造好的环境，不要让宝宝吸入二手烟，保证室内空气流通，雾霾天时不要带孩子出门。

2.消除病理因素

如果是病理因素，一定要配合医生治疗，在服用药物时，千万不要中断，以免宝宝反复生病。

3.营养均衡

宝宝很可能会因为缺乏某种元素导致营养不良，免疫力低下。因此，宝妈让宝宝养成良好的饮食习惯，均衡饮食，摄入足够的营养，这对免疫功能起到促进作用。

4.培养良好的生活习惯

有些宝宝不爱卫生，不洗手就吃东西，病菌也就随之进入到宝宝体内，引发生病。因此宝妈一定要让孩子养成良好的生活习惯，让孩子从小讲卫生。

有的父母喜欢熬夜，连带着宝宝也跟着熬夜。每天睡觉很晚，宝宝睡眠严重不足，免疫力自然变得低下，这种恶习千万也不能有！

宝宝成长需要父母的细心呵护，保证孩子睡眠充足，摄入足够的营养，提高宝宝免疫力。同时，父母也要努力学习育儿方面的知识，这样才能更好地照顾宝宝。

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