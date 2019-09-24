宝宝学说话ing，收好这份指导指南

1~2岁的宝宝已经开始丫丫学语，每天都会给爸爸妈妈们带来惊喜，宝宝们的语言能力开始从单个词增加为两个词，甚至是三个词的组合，虽然还无法连成完整的句子，但是这种进步已经让父母满心欢喜。那么，在宝宝语言发育的关键时期，父母们应该怎样引导才能让孩子的表达能力得到进一步提升呢？

12~18个月，词汇累积期

这时候的宝宝对于爸爸妈妈所说出的一些简单语言，已经具备了基本的理解能力，但是表达能力有限的他们还无法用语言表达自己的情感，但这时候的宝宝已经悄悄开始累积词汇了，父母可以这样做：

1.动名词结合

这时候父母可以刻意和宝宝说一些简单的动词以及名词，最好是将动名词相互结合，这样在之后会更加有利于词汇的扩充，比如说打球、伸手等等。

2.重复

父母说的次数越多，宝宝就越会尝试着说父母重复的词汇，所以父母要和宝宝不停“唠叨”，比如可以经常指着面前的水果对宝宝不断的重复：苹果、香蕉、梨，很有可能宝宝在下次见到这些水果时就脱口而出了。

3.延缓回应宝宝需求的时间

在发现宝宝有需求时，家长可以暂时先装作不知道，慢慢引导宝宝自己开口说出需求，比如，宝宝是想喝牛奶还是吃苹果呢？

4.降低语速，发音标准

宝宝正在学语期，各位家长在和宝宝说话时要尽量降低语速，如果是新词，在和宝宝说话时，要让宝宝看着自己的口型，并且发音标准，这样有利于宝宝学习模仿，在和宝宝交流时，生僻的词语要少用，方言、儿化音要尽量避免出现。

18~24个月，词汇爆炸期

这一时期父母会发现宝宝的语言能力进步很快，一些短语、短句子对于宝宝来说已经不在话下，甚至宝宝还学会了使用代名词。

1.和宝宝一起亲子阅读

在宝宝这一词汇爆炸期里，家长们不妨把手机电视都放下，利用更多的时间和宝宝一起进行亲子阅读，给宝宝讲故事，和宝宝一起听故事，这个过程中孩子会学会更多的词汇以及更多的表达方式。

2.同时给出多个指令

比如：“宝贝可以去厨房，给妈妈把水杯拿过来吗？”同一句话中含有多个简单的指令，可以让宝宝的语言理解能力有所提高。

3.多和宝宝对话

对话时家长可以多问宝宝一些问题，比如说这是什么颜色？你觉得这个颜色的气球漂亮，还是那个颜色的气球漂亮？多和宝宝进行对话式交流，良好的交流氛围可以启发宝宝说更多的话。

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