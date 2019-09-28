你确定宝贝吃饱了吗？教你辨别

在喂养孩子方面，很多家长秉持的原则是能多喂一口是一口。孩子吃的少、孩子长得瘦就肯定代表没吃饱，要是再比平时少吃了一口饭，那可是让老母亲操碎了心！到底孩子吃多少才算饱，其实大部分家长并不会衡量，甚至还会强迫孩子吃饭。下面育姐就教大家如何辨别：

宝宝吃吃饱了没？看看生长曲线跑偏没

每个人的食量不一样，孩子也是这样的，所以家长不应该按照宝宝的食量来判断有没有吃饱，更不应该对宝宝的食量有过高的期待。宝宝餐桌上的表现并不代表吃没吃饱，而最佳的衡量方式是关注宝宝的生长曲线发展趋势。

只要宝宝的体重增长以及发展指标各项都正常，就说明孩子其实已经吃饱了。但是如果孩子的体重以及发育指标都落后于同龄宝宝，那家长应该及时带孩子咨询医生。

怎样让宝宝安心享用正餐？

1.让宝宝安静坐定

家里有小孩的，父母或长辈追着孩子喂饭的场景并不少见，还有很多家长为了让孩子多吃一口饭会使出各种哄骗招式。久而久之，只要是家长不给孩子喂饭孩子就会不吃，而更多的情况是孩子边吃边玩，这些都是孩子用餐被惯出来的坏习惯。

应对这样的问题，家长可以给孩子准备一个宝宝餐椅，从最开始的时候就让宝宝和大家一起坐坐在餐桌边共同用餐，这样有利于孩子养成良好的用餐习惯。

2.打破固有的烹调习惯

比如食材与食材之间不同的搭配，或者是改变一下烹饪方式，都会提高孩子对食物的兴趣。如果孩子年龄偏小，一定要根据孩子的特点制作符合孩子胃口的食物，比如宝宝月龄稍小一点，咀嚼能力还不足，这时候就可以给宝宝制作一些软烂的食物或者是将肉类蔬菜剁成碎末再让宝宝食用。

3.颜色搭配好，让人赏心悦目

多种食材之间相互搭配，再配上适宜的餐具，会让食物看起来赏心悦目，提升了孩子的食欲。假如孩子不喜欢吃胡萝卜，家长可以尝试将胡萝卜和各种食材搭配，比如胡萝卜和玉米搭配等等，孩子的食欲一下子就被激发了。

另外家长在做菜时也可以让孩子一同参与，从买菜到菜品正式成为菜肴，孩子在这中间做一些简单的工作就能够让孩子充满成就感，对自己参与制作的饭菜，孩子会更加有想吃的欲望。

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