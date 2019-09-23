高中生被围殴致死，80名同学忙着拍视频不救人

据英国《每日邮报》报道，9月16日，美国一名16岁少年放学后被多人围殴，胸部中刀当场丧命。让人心寒的是，现场有80名学生目睹了这起暴力事件，但竟然无一人去救助少年，而是各个忙着拿手机拍视频。

少年送女生回家，第二天遭人围殴

据悉，遇害少年名叫哈西恩·莫瑞斯，是纽约州欧申赛德高中的学生。事发当天，他和几名同学一起放学回家。当走到一家披萨店外面时，他们遭六七名男性无端挑衅，双方很快打了起来。

视频显示，莫瑞斯倒在地上，胸部被刺中，身上冒着鲜血。因为被刺中要害，少年当场丧命。15点45分，警方赶至现场。

莫瑞斯的姐姐表示，弟弟最近刚转到欧申赛德高中就读。9月15日晚上，莫瑞斯参加聚会后送一个女生回家，这名女生告诉了前任，为莫瑞斯惹来了祸端。

80名同学目睹悲剧发生，无人进行施救

警方通报称，当时在现场目睹该事件的学生多达80人，“但无人进行施救”，其中不少人还拍了视频分享在社交媒体上。

9月17日，当地警局的警探斯蒂芬·菲茨帕特里克在新闻发布会上表示：“他们宁愿拍视频记下他死亡的过程，也不愿意去救他。”他对此指责道：“我不能理解，年轻一代居然会如此冷漠，不能再这样下去了！你的朋友就快死了，你们居然还能自顾自地拍视频，这种行为真是太恶劣了！”

警方表示，此案仍在调查中，但到目前为止还没有人被捕，希望当天参与打架的人主动联系警方。

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