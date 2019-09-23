直面孩子的性疑问，这没什么好尴尬的！

中国家长大多数都比较传统，面对孩子提出的性疑问不是躲躲闪闪就是含糊其辞，甚至有的家长还会训斥孩子。但是性教育非常重要，这也是保护孩子的一个重要方式，接下来我们就来谈谈如何面对孩子的性疑问：

不用太担心尺度的问题

很多家长认为孩子提出性问题是一种出格的行为，小小年龄就不该提出这样的问题，作为家长，更是羞于面对这样的问题。其实孩子所提出的性问题，和他的智力发展水平是相符的，而且孩子提出的问题得到了适当的回答后，宝宝也就不会去刨根问底。

比如三四岁的宝宝可能会问“我是怎么来的？”家长的回答可以是“宝宝就像一颗种子一样在妈妈的肚子里发芽成长”，这样的回答往往会孩子非常满意。

进入青春期的男孩子往往是躁动的，如果你能告诉孩子偶尔自慰并不是坏事，也不会影响身体健康，孩子躁动的内心也会平复很多。

不回避孩子的性提问

当孩子对家长提出些疑问时，在这之前，他们需要给自己很大的勇气。因此，面对孩子的性疑问家长千万不要回避，更不要含糊其辞，答非所问会将问题搞得特别神秘，这很可能会影响孩子对性的认识。

给孩子传授性知识要科学

性教育对孩子身心的健康影响巨大，家长本身也应该提前学习一些性知识，用正确的态度对孩子展开性教育，避免因为自己不懂而逃避孩子的性疑问。

引导孩子识别真假

在生活中，有时孩子难免会接触一些不良媒体所传播的性知识，这其中包括不恰当的性行为描述，如果家长发现孩子接触了这些不科学的内容，不要去训斥孩子，而是应该揭露这些性知识的错误之处，让孩子学习到真正科学健康的性知识。

做好预警工作

从孩子小时候起，就应告诉孩子保护好自己的性器官，决不能让他人触摸自己的性器官。

现在的社会已经与过去不同，对性的态度显然比过去要开放得多。孩子们接触性的机会当然越来越多，所以为了避免孩子受到伤害，对孩子早期进行科学正确的性教育势在必行。

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