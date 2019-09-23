过了预产期还没发动？对“留级生”莫大意！

孕妈咪们左盼右盼，好不容易盼到了预产期这天，可是宝宝在这时仍然本本分分地待在妈妈肚子里，没有要出来的意思，甚至有的宝妈都超过预产期一周了宝宝还不发动，都成了“留级生”了，可把孕妈和亲人们给急坏了。这可怎么办？

过期妊娠，别任性等！

过期妊娠，是分娩期常见的现象，但是过期妊娠胎儿的围产病死率会随着妊娠的延长而风险剧增，具体危害有以下几点：

1.如果准妈妈是过期妊娠，这时候羊水量会因这一因素逐渐减少，羊水越少越不利于分娩，在此过程中，准妈妈的宫口扩张速度会减缓，这会直接导致第一产程时间的增长，更容易引起胎儿宫内受压，胎儿窘迫等问题的发生。

2.过期妊娠一旦发生，如果胎盘的功能良好，宝宝继续在子宫内成长，很容易就长成巨大儿了，造成分娩时刻到来时容易出现分娩困难的局面，容易引发子宫破裂，产妇大出血，宝宝颅内出血等一系列问题。

3.过期妊娠，如果胎盘功能已经老化衰退，胎儿在宫内得不到氧气营养的供应，会使胎儿的皮肤干裂脱水，出现褶皱，甚至使其皮下脂肪减少。分娩时宝宝还极易误吸浑浊的羊水，引发新生儿肺炎、窒息，增加了新生儿的死亡率。

胎儿成了“留级生”怎样应对？

曾有数据显示，在所有的产妇当中，大约有5%的准妈妈会在预产期前后分娩，有超过85%的产妇都是在过了预产期之后的两周内分娩的，而预产期过后两周内分娩也属于正常的现象。剩下的10%，则是在42周之后才分娩，这种现象就称为“过期妊娠”。

如果准妈妈的分娩时间只是超过预产期一周，这时候妈妈不用太过担心，耐心等待胎宝宝发动即可。但是如果到了42周之后，且妈妈之前月经规律，这时候医生就会对胎儿及妈妈的生产条件进行评估，对妈妈进行催产。

所以一旦妊娠期接近42周宝宝还没有发动的意思，准妈妈就要及时就医，尽早进行人为干预，可以极大地减少不良后果的发生！

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