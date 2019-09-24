孩子发高烧，妈妈在外忙喝酒，爸爸一怒之下举报酒驾！

【女子生日当天被丈夫举报酒驾，丈夫气急：孩子高烧39度她还在喝！】安徽蚌埠，民警凌晨接到举报电话，称有人酒驾撞到路牙石。民警赶到现场，发现报警人与女司机是夫妻关系。报警人称，妻子当天庆生，但孩子在家发烧39度，叫她回来她还在外面喝，必须把她关进去，让她后悔一辈子。该女子目前已被刑拘。

这妈妈是不是还没有意识到自己已经为人母，孩子在家发高烧，还在外面喝酒过生日，是不是有点没责任心。

喝酒就算了，还醉酒驾驶。醉酒驾驶的标准是80mg/100ml，这位妈妈测出来292mg/ml。

专家估算过每百毫升血液中酒精含量为100毫克相当于70度白酒约50克；60度白酒约75克；50度白酒约100克；40度白酒约150克；日本清酒约500克；红酒约600克；啤酒约3瓶。

这位妈妈酒量不错啊，心也挺大，家里有个高烧宝宝也不妨碍她发挥。

还有这个妈妈的朋友还跟爸爸讨论是谁害了妈妈。你们明知道她喝了不少酒，还让她自己开车回家？她出事了，你们一桌子都得承担民事责任知道不啦？

不是说有了孩子就要完全放弃私生活，但是既然选择了生儿育女，基本担当还是要有的。家长是孩子的一面镜子，你日常的言行，会在他成长的价值观上打下深深的烙印。

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