孩子牙齿不好，多半是因为这几个坏习惯

你知道吗？在生活中，除了吃糖之外，还有很多坏习惯比吃糖更加容易伤害宝宝的牙齿。我们一起来看看：

1.暴饮暴食

暴饮暴食除了会导致孩子发胖之外，还会让孩子的体内摄入大量的糖分和酸，而这两种成分对牙齿极不友好，极易引起蛀牙。还有在孩子吃零食的过程中，由于口腔唾液的分泌量会偏少，所以更多的食物残渣会很容易在孩子的牙齿上残留，特别是当孩子吃一些淀粉类食物时。所以家长要注意帮孩子戒除暴饮暴食的习惯，在吃完东西之后，要帮助孩子清洁牙齿，将齿缝中的食物残渣使用牙线清洁干净。

2.喝完止咳糖浆不漱口

止咳糖浆中含有大量的糖分，在喝完止咳糖浆、或者是服用完咽喉含片之后，一定要督促孩子刷牙漱口。

3.冷热食物交替食用

冷热食物交替食用会刺激孩子的牙龈，导致孩子牙痛。

4.睡前喝奶不刷牙

孩子睡觉之前喝奶喝、果汁，喝完之后不刷牙就睡了，这些习惯的长期坚持一定会损伤牙齿。因为孩子喝完奶之后直接入睡，果汁、牛奶会有一部分残留在宝宝口腔里，发酵之后就容易使宝宝的牙齿受损，况且果汁、牛奶中还含有糖分，是细菌繁殖的温床。

5.使用牙齿开瓶盖

使用牙齿开瓶盖或者是打开一些塑料包装，非常容易导致牙齿产生裂纹，这对孩子的牙齿来说也是一种损伤。

6.磨牙

睡觉时磨牙多数是因为人的压力大，会使人的牙齿严重受损。如果存在磨牙的问题，在白天的时候要注意避免让孩子吃生硬的食物，这样可以减轻磨牙给牙齿带来的损害。

这些比吃糖还伤宝宝牙齿的坏习惯一直都潜伏在我们的生活中，但是很多家长没有在意，不经意间就让孩子的牙齿受到了损伤。

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