是什么让你养出了小胖纸？真相揭秘

如今也有很多家长认识到，孩子的肥胖在日后很可能会成为疾病的根源。那么在生活中有哪些原因会导致孩子过胖呢？

1.过度嗜睡，生活不规律

很多孩子正处于青春期发育期，这时候需要更多的营养能量满足身体发育需求。不少男孩子就在睡前养成了吃东西的习惯，还有很多孩子在青春期的时候养成了长时间睡觉的坏习惯，这些都很容易导致孩子发胖。

2.遗传因素

遗传基因是导致孩子发胖的一大因素。如果父母中有一个人是肥胖者，这对于孩子来说，可能会发生的肥胖率大约为50%；如果父母的体重都过大，那么孩子发胖的几率就可能会增加到80%。

3.母亲孕期过度肥胖

母亲在怀孕期间如果过度肥胖，生出的宝宝很可能是胖胖的，即便并非如此，在孩子到了青春期的时候也有极大概率会发生肥胖现象。

4.能量堆积过度

孩子都喜欢吃甜食，甜食含有大量的糖分，尤其是饮用一些含糖的饮料，其中的糖分最容易被人体吸收，长时间下来，孩子的身体就容易堆积过多的能量导致发胖。

5.过度食用快餐

大部分快餐都有着高脂肪，高能量，高糖分的特点，也就是因为这些特点成就了快餐的口味，让人们对快餐产生好感。如果孩子经常食用快餐，这些负面的膳食因素，就很容易导致肥胖。

6.不合理的家庭饮食结构

比如说挑食、偏食，而孩子在饮食上存在的这些问题，和家长的饮食习惯密切相关，有一些家长本身就存在挑食偏食的问题，比如尤其喜欢吃油炸食品或者是嗜好甜食，孩子经常家长共同就餐，吃同样的食物，就难免会出现发胖的现象。

孩子胖乎乎的看起来倒是很喜人，但是肥胖却是不健康的象征，而且肥胖会导致孩子在今后更容易患上一些成人疾病，家长一定要警惕！

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