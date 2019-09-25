小家伙流鼻血没啥，经常流就要当心了！

孩子如果偶尔出现一次鼻出血没什么，但是如果鼻子经常出血，很有可能是因为疾病造成的，这会损害孩子的健康。下面，我们就来看看宝宝出血的常见原因：

宝宝鼻出血的常见原因

1.血液疾病

其显著的特点就是鼻子明明没有受过伤，但是却经常会流鼻血，血流的速度并不快，但是出血的次数却很频繁。这种情况家长就应该考虑孩子可能患有血液疾病，要尽快带孩子到医院进行检查。

2.患上感冒

感冒会导致宝宝鼻塞、流鼻涕、鼻脓，使得宝宝的鼻黏膜抵抗力下降。感冒引起鼻塞后，有的孩子会用手去抠鼻腔，导致鼻黏膜受损从而引起流血。

3.过敏

鼻子过敏容易让孩子经常出现鼻塞、流鼻涕的情况，还会导致孩子鼻腔发痒，使得孩子经常去挖鼻孔，过度的刺激很容易使鼻腔黏膜受损，导致其受伤流血。

4.喜欢挖鼻孔

有的孩子挖鼻孔已经成为了习惯，经常挖鼻孔就容易导致鼻子反复受损，使孩子的前庭部溃烂，导致鼻腔经常流鼻血。

孩子流鼻血时怎样应对？

1.在发现孩子流鼻血之后，可以将孩子流鼻血一侧的鼻翼往鼻梁方向推，保持这一动作5~10分钟，就可以起到止血的作用，如果两个鼻孔都在流血，则需要捏住两侧的鼻翼。鼻血止住后，孩子鼻孔中可能会有凝血块残留，这时候千万不要着急把血块挖出来，也要避免用力打喷嚏，否则血块被喷出来很有可能再次出血。

2.孩子如果是左鼻孔流血，可以让孩子举起右手，右鼻孔流血则反之，几分钟之后就可以起到止血的作用。

发现孩子鼻腔出血，家长不必太过惊慌，一般鼻血可以很快止住，但是如果孩子经常流鼻血，就要警惕是疾病原因，必要时及时就医。

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