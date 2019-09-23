宝宝私处护理，有三件事别疏忽！

在医院的妇科门诊中，有相当高比例的女性来就诊都是因为私处的炎症问题。其实私处的炎症不光会发生在成年女性身上，婴幼儿的私处清洗如果不当，也极为容易引发炎症，不论是男宝宝和女宝宝，都容易出现这样的问题哦~为了避免这种情况的出现，在平时的私处护理中，有下面几件事需要注意：

注意男女有别

女宝宝

女宝宝的私处和肛门位置那比较近，且尿道阴道相对来说比较开放，如果女宝宝在排便之后没有及时清理，污渍就很容易对女宝宝私处造成感染，从而引发炎症。

在给女宝宝擦屁屁时要注意顺序，为了避免交叉感染，由前至后的清洁顺序才是正确的，之后还要使用清水给宝宝清洗，然后再使用棉柔巾将私处轻轻擦干。千万不要使用过于粗糙的毛巾擦拭宝宝的阴唇粘膜，这样更容易导致其损伤引发感染。

女宝宝外阴时常可以见到一些白色的分泌物，这些分泌物具有一定的杀菌作用，可以保护女宝的外阴，所以家长在给女宝宝清洗私处时，要注意避免过度清洗。

男宝宝

对于男宝宝来说，由于男宝宝的生殖器位置较为靠前，相对于肛门来说比较难清洁的反而是男宝的生殖器及其周围。给男宝宝使用纸巾将便便擦干净之后，还要注意擦拭宝宝的大腿根部以及生殖器的褶皱皮肤处，擦拭的顺序是由里向外，要使用柔软干净的毛巾，反复轻轻擦拭，直至污渍完全被清除干净。

清洁私处，男宝女宝通用法则

1.纸尿裤要勤换

家长千万不能为了图省事，长时间不给宝宝换纸尿裤，要根据宝宝排便和尿湿的情况，及时给宝宝更换纸尿裤，另外在一天的时间当中，也不必时时刻刻让宝宝穿着纸尿裤，可以给宝宝小屁屁一个直接接触空气的时间段哦。

2.湿巾能不用则不用

这是因为湿巾中含有一定量的防腐剂以及一些杀菌成分。给宝宝清洁小屁屁是偶尔使用一次，没有关系，但是如果经常使用宝宝的肌肤容易受到刺激，也会引发感染。

3.清洁干净是硬指标

宝宝大小便之后，污渍很容易沾到宝宝屁屁上，弄得到处都是。在给宝宝清理时，家长一定要注意宝宝肛门附近皮肤的任何褶皱处以及大腿根部，这些部位是藏污纳垢的重点，清洁干净才能让宝宝感到舒爽。

清洁宝宝小屁屁在某些问题上男女有别，但是同样也有共通之处，只要家长能按照以上几条做，相信炎症一定会远离宝宝的~

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