宝贝还这么小，怎么会出现口臭？原因大排查

一说起难闻的口臭，好像目标群体都会放在成年人身上。其实年幼的孩子也会出现这种现象，只不过不能用口臭二字来形容，严格意义上应该叫“口腔异味”。

家长对自己的身体情况很了解，常会使用漱口水、口香糖等办法来缓解口臭问题。但如果孩子的口腔经常出现异味，大人可要重视起来。因为很多口臭，可能是某些疾病的潜在反映。

宝宝出现“口臭”的原因

一般来说，宝宝出现口腔异味主要有生理和病理性因素。

生理性因素主要因为口腔内环境问题所导致，比如吃了味道很重的榴莲、大蒜、韭菜等，吃了大量甜食没有及时清洁，比如口腔的食物残渣发酵……不过如果随时改善这些原因，口腔异味也会逐步消失。

但像胃肠道炎症、口腔疾病、鼻咽部慢性疾病、胃食管分流、肺部囊肿等情况，都属于病理性因素。家长需要及时带宝宝去医院，做进一步检查治疗。

除此之外，如果服用过量抗生素也会导致宝宝口腔异味。总之，宝宝出现“口臭”问题因素很多，家长要仔细区分症状而找到实际原因。

如何通过“味道”辨别疾病

其实宝宝“口臭”就是一种口腔疾病，仔细闻起来气味也并不完全相同。新手爸妈如果无法判断宝宝口腔异味的原因，可以根据常见气味来判断。

1.腐败性臭味

这种气味比较多件，主要是因为宝宝饮食后没有按时清洁口腔，而导致的一系列炎症问题。家长应让孩子养成良好的口味卫生习惯，比如早晚刷牙、饭后漱口。

2.臭鸡蛋味

生活中常会闻到臭鸡蛋的味道，如果宝宝口腔发出类似的味道，多半因为肝功能出现障碍。这种味道在医学上称为“肝臭”，及时恢复肝脏的代谢和排毒，可以减轻症状。

3.脓性口臭

出现脓性气味的口臭，大多因为孩子患有萎缩性鼻咽、鼻窦炎、化脓性扁桃体炎等疾病，出现溃疡、糜烂、化脓等症状。这种比较复杂的病情，家长要及时带孩子就医。

4.酸味

当宝宝肠胃功能发生紊乱的时候，就会出现这种反酸的味道。如果没有出现呕吐和腹泻情况，要改善一下宝宝的饮食习惯，每餐吃七八分饱，选容易消化吸收的食物，避免再次积食。

5.血腥味

口腔如果出现血腥味，多见于口腔、鼻腔或消化道出血，包括牙龈炎、牙结石等原因所导致。

除此之外，如果宝宝口腔中散发出鱼腥味、大蒜味、尿骚味、脚臭味等，也要引起足够重视，因为这些均为疾病因素导致的。

当然，妈妈们也无需过于担心，并非所有的口臭都是疾病原因。生活中大多数宝宝出现“口臭”症状，还是因为口腔卫生问题。

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