宝贝生病后爱发脾气？其实都怪家长犯了错

最近有朋友抱怨说，小宝贝自从生了场重感冒后，脾气变差了不少。黏人不说，稍有点不如意，就又哭又闹的。朋友为此很苦恼，怎么生了场病，孩子就像变了个人一样？

孩子生病后为何脾气见长

生病后的孩子脾气会变差，并非无缘无故，主要有以下三点原因：

1.身体不适

生病导致宝宝感觉身体不舒服，从而引发一些坏情绪。例如，孩子会因为身体无力而担忧，为了打针吃药等而感到恐惧，这些坏情绪会延续到病后。

2.家长的放任

平时，家长会给孩子立下很多规矩，要求很严格。但是生病时，家长会尽量放任和迁就宝宝，满足他们的心愿。这样一来，孩子会觉得可以通过哭闹来满足要求，病好后也如此。

3.心理的落差

生病时，全家人都围绕着宝宝一个人转。但病好后，大人的重心都转移到工作等处，导致宝宝产生了心理落差，便通过哭闹来获得家长的关注。

如何应对孩子病后脾气变差

孩子病后脾气见长，家长应该如何帮助宝宝来调整呢？做到以下几点就行：

1.理解孩子的行为

家长要对孩子出现哭闹等行为表示理解。一般这个过程不会持续太久，一周左右就会逐渐恢复过来。家长千万不要过于责备宝宝，而是要给予足够的关爱，让他们调整自己的状态。

2.坚定拒绝无理要求

部分家长会发现孩子会有装病的举动出现，这是因为孩子觉得生病时，自己的无理要求不会得到拒绝。所以，家长在给予孩子适应时间的同时，还要温和拒绝他们的无理要求，将规矩重新树立起来。

3.帮助孩子恢复正常生活

如果孩子因为生病而没去上学，那么家长可以在孩子重返校园之前，在家中教会孩子落下的知识。让孩子尽快恢复正常的校园生活，也可以减少他们发脾气的情况。

怎么避免孩子病后坏脾气

宝宝生病的时候，家长采取正确的态度来对待他们，可以有效预防病后长脾气。

1.不要过度关注孩子

孩子生病后，家长因为害怕孩子哭闹，所以会变得低声下气，将好不容易定下来的规矩轻易打破。生病的孩子是很脆弱的，需要家长的关爱，但是不能没有原则和分寸，父母要注意把握好度。

2.用好沟通小技巧

年纪较小的宝宝很难表达清楚身体的不适，例如肚子疼、喉咙疼，只会因为疼痛而哭闹。如果家长只是一味询问孩子哪里不舒服，就会让他们情绪更烦躁，脾气变差。所以家长要利用手势、表情等，来和孩子沟通交流。

宝宝生病，家长是最心疼的，会比平时更关心孩子。但是为了避免孩子变得娇气，一定要把握好度哦~

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