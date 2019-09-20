暖心！脑癌孩子无法外出，邻居们为其表演鼓励

据英国《每日邮报》报道，美国一名三岁男童因患有脑癌，无法外出。邻居们得知此事后，纷纷来到男童家门口，为孩子唱歌、玩杂耍、进行倒立比赛，鼓励孩子振作起来，勇敢地和病魔做斗争。

男童无法外出，邻居隔窗表演逗他开心

这名三岁男童名叫奎因•沃特斯(Quinn Waters)，住在美国马萨诸塞州韦茅斯市。今年4月，小奎因被确诊患上了一种儿童脑部恶性肿瘤——髓母细胞瘤。

6月初，奎因接受了干细胞移植治疗，并进行了高剂量化疗。因化疗影响了他的免疫系统，孩子只能待在室内活动，在饮食上也有诸多禁忌。

于是，每天都有很多邻居、朋友和陌生人来到男童家的院子中，向他问好，哄他开心。不论是有人唱歌、玩杂耍、还是开车经过按喇叭，奎因都会兴奋地站在窗户边欣赏这些表演。

孩子状态越来越好，积极面对生活

奎因的妈妈名叫塔拉•沃特斯(Tara Waters)，是当地一名警官。她表示，奎因目前只能在房间里自由活动，并且还得要使用喂食管机器来维持体重。

刚开始，塔拉的一位好友为孩子改编了一首歌，并站在窗前唱给他听。后来，塔拉的同事们也顺路过来跟奎因打招呼。此后，不少陌生人如电台主持人、乡村歌手等，都陆续来到奎因的家门前为其表演。好心人的每一次到访，都让小奎因非常高兴。幸亏有这些好心人，奎因才能享受到同龄人的幸福生活。

塔拉表示，与住院那段时间相比，儿子现在的状态更好。如今，他不会要外出，不会发脾气，也不会垂头丧气。他用积极的态度面对生活，一整天都会很开心。他每天都会说：“这是最棒的一天！”

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