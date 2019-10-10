BB趴睡可致悲剧，为何儿科医生鼓励多趴

有些家庭，担心宝宝躺着睡头型会睡扁，于是就有心让他们趴着睡，但其实这种睡法非常危险，会提高婴儿猝死综合症的几率……

什么是婴儿猝死综合症？

婴儿猝死综合征（SIDS），是指宝宝在没有明显原因的情况下突然死亡，多出现在2周-1岁大的宝宝身上，发病率一般为1‰-2‰，其分布是全世界性的，一般半夜至清晨发病为多，几乎所有婴儿猝死综合征的死亡发生在婴儿睡眠中，尤其是趴着睡的宝宝。

婴幼儿的心肺功能还没有发育完全，这就可能致使保护反应失效，如果受到外部压力，比如趴着睡、裹太紧、呼吸道阻塞等，就很容易导致悲剧。不过虽然该病可能发生在婴儿一岁之内任何时期，但是最危险的是前六个月，只要平安度过前8个月，患病概率就会大幅度降低。

为什么医生建议让BB多趴趴？

估计看到这里，有很多妈妈非常疑惑，每次去医院检查的时候，医生都会建议回家后，多让孩子趴着玩玩，这又是为什么呢？这里妈妈们是误会医生了，因为他们只是建议宝宝多进行一些趴趴训练，而不是趴着睡觉。

只要宝宝处于清醒的状态，适量趴一趴不仅没有猝死危险，还有很多好处：

1.缓解肠胃不适

妈妈们都知道，一般3月内的宝宝，肠胃功能还没有发育完全，所以很容易出现胀气、肠绞痛的情况。针对这类肠胃问题，妈妈们会给宝宝做一些腹部按摩或者做排气操，当然除此以外，还可以让宝宝趴一趴。你会发现当宝宝趴着的时候，他们会努力的扭动自己的身体、抬头，而这些动作都可以帮助他们排气，这可比揉肚子有效多了。

2.缓解扁头现象

宝宝刚出生的时候，头骨还比较柔软，如果总是躺着睡觉，那么后脑勺很可能被睡扁，影响美观。所以不妨趁着宝宝清醒的时候，多让他们趴一趴，缓解一下后脑勺的压力，有助于宝宝有一个漂亮的后脑勺。

3.促进运动发展

宝宝也是很聪明的，当他们趴着的时候，会自行调整舒服的姿势，而这种调整在无形之中锻炼了他们颈部、背部和躯干的肌肉，为此趴的越久，肌肉锻炼的也越多。这不仅让孩子更好的抬头，还能慢慢学会用胳膊支撑自己起来，同时也为将来翻身、爬行、独坐等大动作发展奠定基础。

4.促进认知教育

宝宝躺着的时候，视野非常局限，大多只能看着天花板，而如果换个姿势，视野就会变得开阔。比如当宝宝趴着的时候，他们会自己通过转头、动身体的方式来探索四周，大一些的宝宝甚至会主动追踪某个物体或者人，这对于宝宝的认知发展都非常重要。

5.有助于睡眠

众所周知，在活动之后往往更容易进入深度睡眠，也睡得更香。而对于小宝宝们来说，趴是个不小的体力活，所以白天趴一趴，晚上往往会睡得非常香。需要注意的是，一定要控制趴的时间，不要真的累着宝宝。

Tip：宝宝俯趴练习的注意事项

1.姿势一定要正确。小手应该放在胸口支撑头和胸部。

2.不要在宝宝饥饿、困乏以及刚吃完奶的时候练习。

3.注意控制时间和频次，3个月大每天10分钟左右。

4.宝宝不满3个月不会翻身，一定要避免窒息问题。

5.年纪较小的宝宝可以适当给一些帮助，建立信心。

6.可以和宝宝面对面一起趴，增加他们的兴趣。

7.不喜欢趴的宝宝可以用飞机抱代替，有一样的效果。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)