父母爱在早餐上偷懒，孩子身体会遭殃！

宝宝的健康离不开一日三餐的营养，尤其是支撑一天能量的早餐，更是要认真对待。可天气越来越冷，很多上班族妈妈每天总是忙着和睡魔作斗争，以至没有多余时间给孩子准备营养早餐。

孩子不吃早饭的危害

孩子不吃早餐，不但会影响智力发育，还会导致营养不良、贫血、便秘、胆结石、胃病等情况。不少家长经常带孩子去外面吃，可种类无非也就是煎饼、油条、炸鸡或汉堡等快餐。孩子的肚子是填饱了，可外面早餐的食物用料和卫生状况却着实让人担忧。

对于身体正在快速生长的孩子来说，只有营养健康的早餐，才能开启元气满满的一天。想做个称职的好妈妈，首先不要在孩子的早餐上偷懒，就算早上时间再匆忙也要亲自准备。那么孩子到底早餐吃什么，才健康营养呢？

养胃的原味营养浓汤

讲真，秋冬早晨起来给孩子做饭，的确是一件超级痛苦的事情。如何利用最少的时间，准备一份原味营养餐呢？其实只要用辅食破壁机做一碗快手浓汤就够了，不但口感好味道纯，而且还浓缩了很多营养精华，完全满足日常所需。

说到这里，相信很多妈妈对破壁机还是一知半解。其实破壁机就是打破食物细胞壁，让食物释放出更多的营养物质，以此促进身体吸收。当然，它也是一款集豆浆机、研磨机、榨汁机、绞肉机、冰沙机、辅食机于一体的多功能搅拌机，特别适合做快手早餐，帮助孩子合理饮食。

有了这些原味营养汤，再也不必担心孩子吃不到温热的早餐了。

增加饱腹感的健康主食

很多妈妈都觉得早上只喝浓汤很不抵饱，所以都会在家里准备很多速冻食品，比如饺子、汤圆、丸子、馄饨等。早上起来煮一下就能吃了，大大减少了做饭的时间。

虽说这样的早餐非常方便，但长此以往却苦了宝宝。速冻食品的口感差强人意不说，食物中的脂肪和维生素经过冷冻后也有所流失，营养价值大打折扣。

建议妈妈们不要再为了图省事，给宝宝吃一些不健康的食物了。想必大多数妈妈不喜欢动手做面食，主要是因为和面的过程费力又耗时。你的这些烦恼，其实也可以借助智能电饭锅、面包机等厨电来解决。

即使不吃速冻食品，孩子可以每天早上都能吃到饱腹的水饺、面条、抄手、包子，或者是西式的甜点面包、意大利面等美味，最重要的是新鲜有营养。

还不知道给孩子准备什么早餐更健康吗？当然是亲自下厨，用健康的原料和烹饪方式，让全家人的每一口都吃得营养美味了。

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