给新生宝宝穿衣，请绕开这些误区！

刚出生的宝宝皮肤非常娇弱，需要家长特别的呵护，所以在穿衣方面也大有讲究，柔软舒适的衣服会让宝宝更有安全感，也更利于宝宝健康成长。但是，很多新手妈妈在给宝宝穿衣服时，常会进入一些误区，下面就来看看你有没有中招？

误区1：偏爱色彩鲜艳的衣服

时尚的辣妈们总想将宝宝打扮得美美的，因此挑选衣服时，也会更加偏爱色彩鲜艳的衣服。五彩缤纷衣服虽然看起赏心悦目，但是质量却不一定过关。这些添加了染料的衣服，很容易刺激宝宝娇嫩的皮肤，影响宝宝身体健康。

因此，妈妈们给宝宝购买衣服时，最好挑选浅色系的，并且应符合婴幼儿A类标准。

误区2：给宝宝穿紧身衣

给宝宝穿上一套紧身衣，圆滚滚的像个球一样，看上起非常萌。不过，过于紧身的衣服并不适合宝宝。因为过紧的衣服会导致宝宝呼吸不畅，还会影响肺、背、关节等的发育，阻碍宝宝四肢活动。

所以，宝宝的衣服还是要挑选稍微宽松一点的，这样宝宝才舒服，也更有利于宝宝身体发育。

误区3：选择非全棉材质的衣服

除了衣服的款式、颜色，宝宝衣服的材质也非常重要。有些宝妈会给宝宝穿着真丝、羊毛材质的衣服，此类衣服吸湿透气性差，新生宝宝汗腺分泌旺盛，穿着这些衣服不利于汗液的排出。

全棉质地的衣服，具有亲肤柔软、吸湿性好的特点，更适合新生宝宝娇嫩的皮肤。

误区4：给宝宝捂得太多

宝宝的冷暖是妈妈们最关心的，很多妈妈害怕宝宝穿少了容易着凉，就将宝宝左一层右一层裹成个小粽子。事实上，给宝宝捂太多，不仅不利于身体健康，甚至还会诱发一些皮肤疾病。

给宝宝穿衣可遵循“比成人多一件”的原则，穿太多，反而会减弱宝宝的御寒能力。

误区5：为方便更换，全部选分体衣

宝宝尿湿裤子是常有的事，尿湿了就得换衣服，分体衣裤更换起来自然方便很多，直接换裤子就可以搞定，清洗也更方便。

不过，对于好动的宝宝们来说，穿着分体衣裤，一动就会露出肚脐和小肚子。新生宝宝的肚脐和肚子很容易着凉，不注意保护会导致肚脐发炎和腹泻等症状。

给宝宝准备一个小肚兜或者挑选连体衣，就可以保护小肚子不受凉了。

此外，新生宝宝的骨骼娇嫩，套头的衣服穿起来会比较困难，方便穿脱的开衫是一个不错的选择。

作为新手爸妈总担心给宝宝穿衣踩坑，get了以上这些技巧，你会发现给宝宝穿对衣服其实并不难！

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