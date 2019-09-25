让冰箱食材不串味的好方法，妈妈们快来pick~

对于朝九晚五的上班族妈妈来说，想要每天回到家给孩子做一顿热乎饭，只能趁着周末囤够一个星期的食材。什么生鲜、蔬菜、肉类、海鲜……必须把冰箱塞的满满当当，下班后才可以直接“就地取材”。

食材不宜囤得太多

可你造吗？新鲜食材囤的太多，如果储存方式不对也很快就变质了。就拿孩子每天都要吃的鸡蛋来说吧，在所有食物中，它可是个既便宜又营养的好东西。但如果储存的方法不对，可就白白浪费了……

不知道大家平时买来的生鸡蛋，都怎么储存呢？听说90%的人都爱放在冰箱门的格子里。其实，国内不少品牌的冰箱设计都有点误导消费者，因为这种储存鸡蛋的方式是不正确的。

专家建议，想要吃到新鲜有营养的鸡蛋，储存的时候一定要放在冰箱冷藏室最下面一层，且靠近后壁的位置。因为这里是冷藏室温度最低的地方，能有效抑制细菌滋生。虽然冰箱门的鸡蛋格子易于放置，但因为经常打开会导致温度不定，不利于鸡蛋的保存。

另外，储存鸡蛋的时候无需清洗，要坚持大头朝上、小头朝下的原则。这样是为了蛋黄上浮后会贴住气室，防止微生物入侵。而且，鸡蛋的周围不要再放葱、姜、蒜等挥发性食材，它们强烈的味道会加速鸡蛋变质。

如何保证冰箱里食材不串味？

想要准备一周的食材，并且每种食材分开放还不串味，那势必得准备一个超大容量的冰箱了。你是不是也经常觉得自家冰箱空间太小，很多食物堆积在一起，还没来得及吃就已经坏了？其实不只是鸡蛋，很多厨房小白储藏其他食材也常常犯规。下面，我们再来看看蔬菜、肉、海鲜和水果的正确储存方式。

1.蔬菜

蔬菜的种类比较多，有叶类、瓜类、茄果类、根茎类、豆类和菌菇类。一般来说，瓜类、根茎类和豆类的保存时间比较长，放在干燥通风的地方即可。

像菠菜、青菜、空心菜、花菜等叶类蔬菜，由于水分含量大，所以非常“娇气”。在常温下存放很容易打蔫，难以保持新鲜感。建议保存时先用保鲜袋装好，再放冰箱冷藏室里。

2.肉类

所有的生肉如果不着急吃，都需要用冰箱冷冻。像家禽类这种，储存前需要把内脏摘掉，洗干净后再放入冰箱。

为了避免后期反复解冻，所有生肉类食材在放入冷冻室前，建议按照每次食用的量分开。因为反复解冻冷冻的肉类不容易存放，而且影响口感。

当然，如果不是包装好的肉类，冰冻的时候要用保鲜袋密封，再放入冷冻室速冻，方便以后取用。要是一次不小心解冻的肉类有点多又不想浪费，建议做成半成品后再继续冷冻。

3.海鲜类

海鲜食物主要有贝类、蟹类、鱼虾类。因为每种食材存在差异，储存时也要区别对待。贝类海鲜要放入装水的保鲜盒中再冷藏，这样能减少营养流失，而且不容易滋生细菌，保质期也较长。

鱼类存储前要先清理干净，然后根据每餐用量切割分装，最后放入冰箱内冷冻贮存。如果1-2天内就吃掉鱼肉，可以清理干净后用细盐抹匀腌好，包上保鲜膜后放在冰箱冷藏室里，这样的鱼肉会更加劲道。

4.水果类

大部分水果，都需要放到冰箱的冷藏室里储存。不过，像香蕉、芒果、木瓜等热带水果不建议冷藏，避免被冻坏。但像草莓、葡萄这种常温下只能存1-2天的水果，放入冰箱冷藏可大大延长新鲜时间。

刚买来的水果表层都有一层蜡质，可以保护其不受微生物侵害。所以储存前不要清洗，以免破坏这层保护膜。

食物储存的方式不对，不但影响口感和营养，还会造成不必要的浪费。希望每个妈妈都懂得冰箱储存大玄机，让生活技能up！up！up！

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