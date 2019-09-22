帮助BB入睡的妙招，快get！

有了宝宝后，爸妈们会遇到很多育儿难题，哄睡就是其中之一。其实，采取一些小妙招可以轻松帮助宝宝入睡。具体怎么做，快来了解下。

1.让宝宝听电吹风声音

有些细心的妈妈就会发现，家里面在使用吹风机的时候，宝宝就特别乖，而且还很容易睡着。其实，这是因为电吹风发出的白噪音，和妈妈子宫里面的环境很相似，所以可以很快让宝宝的情绪平静下来。

如果想用这个方法哄宝宝睡觉，要注意吹风机要和宝宝保持一定的距离，避免误伤或者吓到宝宝。而且白噪音要遵循音量由大到小，距离由近到远的原则。

2.让宝宝吃干净的手指

很多爸妈拒绝让宝宝吃手指，因为他们认为手指不干净又有细菌，还担心宝宝养成吃手的坏习惯。其实，婴儿吃手是正常现象，跟吮吸反射有关，大家不要太担心。这一行为会让宝宝有安全感，还可以帮助他入睡。如果不让宝宝吃手，还有可能会影响宝宝对这个世界探索欲。

当然，爸爸妈妈也要注意随时都要让宝宝的手保持干净，还有就是不能让宝宝过度吃手，以防止手指变形等情况出现。

3.给宝宝准备襁褓巾或者小抱枕

一般来说，襁褓巾比较适合0到三个月的小宝宝。他们刚从妈妈肚子里面出来，很没有安全感，而包裹感让宝宝处于合适的收缩状态，类似在子宫的安全状态，就会比较有安全感也会容易睡着。但是，不建议长期给宝宝裹着，这很有可能会影响到宝宝的正常发育。白天宝宝醒着时，不建议用襁褓巾。

很多宝宝会出现半夜一惊一乍的情况，容易惊醒。出现这种情况的话，可以帮宝宝准备一个小抱枕。这样既能够帮助宝宝睡得更香，还可以避免他被惊醒，让宝宝更有安全感。特别提醒，一定要选择质量好、不掉毛的小抱枕。如果宝宝不习惯使用小抱枕，一定要立即更换。这时候宝宝心爱的玩具就是一个不错的选择。

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