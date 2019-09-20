计划备孕？那男人在吃上要长长心

日常生活中，一提到备孕，大家首先想到的就是女性应做什么、不应该做什么。但生孩子是两个人的事情，男性也要参与，比如注意饮食上的调整。

备孕时男性吃什么好?

1. 富含精氨酸的食物

根据相关研究发现，精氨酸是精子形成的必需成分，不但能够提高精子的活力，还对维持男性生殖系统正常具有重要的作用。所以，备孕期的男性可以适当多吃鳝鱼、章鱼、花生仁等含有富含精氨酸的食物。

2. 富含锌元素的食物

南瓜子富含锌这一男性生殖的必须微量元素。概括的说，锌元素直接参与精子的生成、成熟以及激活等过程，男性一旦缺乏会造成少精、精子火力不足、性能力下降等一系列问题。所以，备孕期的男性要适当补充锌元素。此外，南瓜里面还含有南瓜脂肪酸，这种特殊的不饱和脂肪酸是男性产生雄激素以及让前列腺发挥功能都不可缺少的一种元素。

除此之外，牡蛎、牛肉、鸡肝、蛋类、猪肉和豆类、小米、大白菜、萝卜等食物含锌量都比较高，备孕期的男性可以多吃些。

备孕前男性应尽量避免吃的食物

1. 海鲜

海鲜味美，但吃多了身体的汞含量会增多，而这会影响男性精子的活力，不利于备孕。

2. 啤酒

很多男性都喜欢喝啤酒，特别是天热时。但请记住，在备孕前的三个月，最好都不要喝大量的啤酒。要知道长期酗酒不仅会损害精子，还可引起肾病。

3.奶茶

奶茶虽然好喝，但备孕的男性朋友最好少喝。因为奶茶里往往含有各种添加剂和反式脂肪酸，这些会降低男性荷尔蒙的分泌，从而影响男性精子的质量，甚至可引起前列腺疾病、性功能障碍等问题。

3. 芹菜

芹菜富含营养，且在中医看来是一味很好的药材，可用于预防高血压、高血脂等疾病。但对于男性而言，吃太多芹菜会杀死精子。所以，男性在备孕期最好少吃。

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