6岁孩子不顾危险，冲入火海救爷爷，全身大面积烧伤……

据外媒报道，不久前，俄罗斯一名6岁小男孩发现家里的桑拿房失火，爷爷被困其中，于是他不顾自身安危，冲入桑拿房想救出爷爷。当他发现自己无能为力时，赶紧跑出向妈妈求救。但为时已晚，爷爷已不幸身亡，而他自己全身也90%被烧伤，入院10天后离开了人世。

爷爷深陷火海，男童勇敢救人

据了解，这名小男孩名叫斯拉瓦，居住在俄罗斯西部的卡累利阿。当地时间8月31日，桑拿房突然失火了，而爷爷刚进去没多久。斯拉瓦发觉情况异常，立刻冲入火场想要救出爷爷。

但他发现，仅凭自己并不能把爷爷拖到安全的地方，于是跑出来向妈妈求救。但因火势猛烈无法被扑灭，爷爷不幸当场身亡。而斯拉瓦全身90%被烧伤，随后被送往医院急救，并被转入ICU治疗。

男童不幸离世，被追授国家勇气勋章

事发10天后，斯拉瓦不治身亡，但他的事迹却广为流传。俄罗斯调查委员会主席亚历山大特地参加了斯拉瓦的葬礼，并追授他国家勇气勋章。据了解，这项勋章创立于1938年，通常被颁给在危及生命安全的情况下，表现出个人勇气的军人。

邻居表示，斯拉瓦表现出的巨大勇气令人敬佩，他遇到危险没有逃跑，而是竭尽全力想救出深陷火场的爷爷，却在救人时不幸被烧伤。

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