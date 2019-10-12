小家伙动不动就哭闹、咬人、撒泼，如何是好啊？

带娃的时候，不怕他要吃要喝要玩，而是怕他们发脾气。前一秒还和你笑呵呵，下一秒他们就可能翻脸不认人，有些更是撒泼打滚不讲道理，为此很多爸爸妈妈都被气得头疼上火。

前些日子逛商场，看到一对母子，孩子约莫4-5岁的样子，两个人手牵着手一边逛街一边聊天，俨然一副母慈子孝的样子。然而在路过一家玩具店时，两人似乎出了点争执，随后孩子突然大喊起来：“我不，我就要！”妈妈似乎也生气了，丢下孩子继续往前走。

儿子看到妈妈竟然不理自己，立马躺在地上大哭起来，看到儿子撒泼妈妈更生气了，走回来大喊：“你起不起来，信不信我揍你？”然而孩子并没有停止哭闹，反而越闹越凶。当然最后妈妈没有给孩子买，两人在拉扯中慢慢离开了……

为什么孩子动不动就发脾气？

有很多家长觉得，孩子喜欢发脾气就是被惯坏了，并且认定孩子不听话。但其实孩子发脾气的背后有很多小秘密，爸爸妈妈们应该想办法寻找孩子发脾气的原因，并且帮助他调整和控制自己的情绪。而不同年龄的宝宝，发脾气的原因也有所区别。

△ 1-2岁宝宝：需求没被满足

比如想要筷子而爸爸妈妈不给他，就马上大哭大闹；爸爸妈妈要去上班，就躺在地上哭闹……面对这种宝宝，爸爸妈妈们要这么做：

1.满足合理需求

其实很多时候，孩子的要求是合理的，如果没有太大的危险，那么不如满足他们的需求。比如孩子想要用筷子吃饭，就准备一双幼儿筷子，让他们大胆尝试。

2.转移注意力

当孩子发脾气的时候，尽量不要和他们起正面冲突，而是想一些方法转移注意力。比如孩子不肯好好吃饭的时候，可以先拿个他们喜欢的玩具，陪他们玩一玩，等心情愉悦了再尝试吃饭。

△ 2-3岁宝宝：秩序被打乱了

吃饭的事一定要先喝汤再吃菜，如果不按照这个顺序，就马上发脾气；穿衣服要先穿裤子再穿上衣，否则就大哭不止……这其实是因为这么大的宝宝正处于秩序期，打乱他的秩序自然要生气了。

1.给他们选择权

不要直接要求孩子做什么，而是给他们选择的权利，比如让孩子吃饭，如果直接问：“宝宝，要不要吃饭？”那么得到的答案铁定是“不！”不妨换个问法：“宝贝，今天咱们吃米饭还是面条呢？”

2.用游戏代替要求

孩子玩嗨了不愿回家，走路磨磨蹭蹭，如果此时不停地催促，那么他们很可能会一直跟你执拗僵持。此时不妨这么说：“宝宝和妈妈比个赛，我们看谁先到家？”孩子大概率会因为竞争意识，而认真地走起来。当然切记，这个比赛只是为了让孩子听话，爸爸妈妈们可不要真的有争强好胜之心哦~

3.要耐心的陪伴

当孩子发脾气了，爸爸妈妈们一定要陪在他们身边，冷静且坚定的和他们聊天，抚平他们的情绪。

△ 3-4岁的宝宝：我还想要更多

孩子想吃巧克力，妈妈不给吃，孩子就发脾气说一定要吃。孩子不想起床，妈妈在旁边催促，孩子啪~把衣服扔在地上……这其实是因为孩子还想要更多，不被满足自然要发脾气了。

1.告诉孩子后果

比如孩子不肯起床，就要告诉他：“如果你现在起床，就能赶上去幼儿园的班车，不然今天就要迟到咯~我听老师说只要迟到，就得不到大红花啦~”孩子知道后果，很可能一骨碌就起来了。

2.陈述具体事实

当孩子提出要求时，如果家长直接拒绝，那么只会激怒他，并且更加不愿听话，此时不妨换一种方式，用商量的口吻和孩子说话。比如孩子不吃饭想吃零食，可以和孩子友好商量，先吃饭再吃零食，或者让他们先吃几个口饭再去碰零食，孩子往往更容易接受。

△ 4-6岁宝宝：因为失败而生气

此时的宝宝已经比较大了，都有强烈的自我意识，自尊心也开始萌芽了，此时的他们总希望能掌控一切，把所有的事情都做好，一旦遇到困难就可能发脾气。

1.多鼓励少责骂

不少家长喜欢用威胁的方式来教育孩子，比如“不听话就喊医生来给你打针/警察来把你抓走”……可能有家长觉得，自己其实也就是口头说说，但是孩子很可能信以为真，时间久了会变得胆怯、自卑和迟钝。

2.允许他们生气

孩子发脾气要让他发完，这是正常的情绪宣泄，阻止发脾气反而对他们的发展不利。当然无条件接纳也是不正确的，孩子的一些不当行为还是要阻止的。

除了上述原因，孩子还可能因为这些事情发脾气

1.吸引你的注意：有时候大人因为忙别的事情而冷落了宝宝，他们会非常委屈并开始发脾气，希望爸爸妈妈能多关注关注自己。

2.想要逃避责任：宝宝发现自己犯错，担心被惩罚，于是就通过发脾气转移注意力。注意不要责怪他们，提醒他们下次不要再犯了。

3.害怕或者受伤：当孩子感到害怕或者受到伤害时，他们就会因为恐惧而发脾气，此时记得多安抚他们，帮助克服恐惧感。

总的来说，就是当孩子发脾气的时候，一定要有耐心，要看透孩子脾气后面隐藏的真正原因，然后对症下药。

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