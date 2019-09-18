常吃这三样，孩子智力超群！

你知道吗？智商高低除了与遗传因素有关外，还跟后天因素有很大关系。如果体内营养元素缺乏，造成孩子营养不良，这不仅影响孩子长个和体质，还会影响到智力发育。建议在日常生活中，家长要多给孩子吃以下几类食物：

1.鱼肉

鱼肉含丰富的蛋白质，对孩子生长发育很有利。因此，宝妈在平时要给宝宝常吃鱼肉。鱼肉中含有大量的DHA，EPA，微量元素，能帮助宝宝大脑发育，有助于智商的提高。不过，在制作的过程中，宝妈需要注意把鱼刺处理干净。

2.胡萝卜

我们都知道胡萝卜富含胡萝卜素，这对孩子视力发育有很大帮助，而且也能促进体内钙元素的吸收，帮助个子增长。孩子经常吃胡萝卜，还能补锌，让孩子更聪明，养成“学霸”。如果孩子不爱吃胡萝卜，建议把胡萝卜打成泥，搅拌在日常饮食中，这样孩子就能吃下啦~

3.西蓝花

孩子在成长发育过程中离不开多种维生素，为此，家长在平时要多给孩子吃富含维生素的蔬菜，比如西蓝花就是不错的选择。西兰花中含有一种乙酰胆碱的物质，可以让宝宝的大脑更加兴奋，帮助孩子增强记忆力，此外，西蓝花还富含硒元素吗，对宝宝成长非常有益。

宝妈要让孩子养成良好的饮食习惯，均衡饮食，这才能保证宝宝有充足的营养，成长得更加健康，让孩子变得更聪明，更机智！

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