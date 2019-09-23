广州高价午托受热捧，你愿意为孩子花这5千块吗？

前不久，微博上的一则热搜【校外托管一学期5000元仍一位难求】吸引了达妈的注意。而关于午托有没有必要，网友们吵翻了天。

在一些家长看来，孩子趴在课桌上睡觉对颈椎、腰椎不好，而校外托班有午餐，孩子还有床睡觉，一学期5000元花的值。

但一些人很不赞同这一行为，其中点赞最高的是这条留言：

持相同相关的观点的网友还有不少：

当然了，更多的网友狂喷上述“太娇气”言论，还用事实证明趴着睡的弊端。

也有网友表示自己更关心孩子放学早的问题。

关于孩子趴睡，这么做无疑是对健康不利的。特别是刚吃完就趴桌子上睡午觉，胃部受挤压，使得蠕动负担加重，容易导致胃部胀气，影响消化、吸收能力，长期还可导致胃炎。不仅如此，长期趴着睡会影响呼吸，导致呼吸不畅，使得体内氧气供应不足；加重脑部缺血，引起头晕、耳鸣、腿软脚麻等症状；压迫眼球容易形成高度近视，诱发青光眼等疾病等。

如果学校离家近，家长也有时间，孩子回家吃饭睡午觉再好不过，但现实情况是很多孩子不得不在学校吃饭、午休。据悉，有的学校支持家长给孩子带泡沫床用来午休，这也是一个办法。如果这个没有条件，那么可以给孩子选择垫松软颈枕或抱枕，别再让他“以手代枕”啦~

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