孩子身上长了会动的小疙瘩，宝妈吓坏了……

生活中，不少家长发现自家孩子头上或脖子上有个小疙瘩，像黄豆或花生米大小，摸起来滑溜溜的，虽然不痛不痒却超担心。今天达妈就和大家说说孩子身上的这些小疙瘩。

孩子身上长了小疙瘩吓坏宝妈

4岁的林林(化名)是全家人的宝贝。他稍微有个头疼脑热，一家人都跟着揪心。一天晚上，妈妈给林林洗澡时发现他的脖子上有几个软疙瘩，大的2cm左右，小的有豌豆大小，而且一按还会“动”。这一发现让大家吓坏了，赶紧到林林去医院挂了急诊。

经过一番检查，医生表示壮壮脖子上那几个只是无关痛痒的淋巴结，只要不发生异常就没什么大问题。

但是林林妈妈不放心，因为她想起自己曾看到过的一篇文章说身上出现不明包块可能癌症的征兆。于是，又带林林去了别的医院检查，就这样做了5次超声。医生给的诊断都一样，林林脖子上的就是普通的淋巴结，只要观察即可，不发生异常就没事。

然而，即便这样，林林妈妈还是忧心忡忡，直到医生说自己身体也有一个这样的疙瘩，比林林的还大。林林妈妈这才放下心来，带林林回了家。

出了这样的事情，除了林林妈妈过于紧张，还是因为她对淋巴结，也就是我们平时所说的“肉疙瘩”缺乏必要的科学认识。

孩子身上为什么会长淋巴结?

大家可不要闻淋巴结色变，不管是大人还是小孩子，咱们每个人身上都有它们的存在，而且是成群聚集哦~

局部淋巴结肿大可分为生理性和病理性2种：

△ 生理性淋巴结肿大

事实上，每一群淋巴结都各司其职，分管身体的一部分区域。当孩子发生呼吸道感染(很常见)时，炎症刺激容易引起淋巴结肿大，脖子、耳朵、后脑勺等这些相对暴露的部位更容被发现。据相关数据显示，5成左右的儿童可以摸到淋巴结。

所以，大家摸到孩子身上的淋巴结时不要太紧张。大部分都是正常的增生，多为黄豆或花生米大小，表面光滑，质地柔韧，可以滑动，摸起来不痛，孩子也不会有别的不舒服。这种情况孩子既然不需要吃药也不需要打针，动态观察即可。

△ 病理性淋巴结肿大

如果是这种淋巴结肿大，或有红、肿、热、痛等典型症状，可能是炎症所致。另外，白血病也会引起淋巴结肿大。如果是这种情况，淋巴结移动性较差，质地较硬，无痛性。

哪些淋巴结需要看医生?

若是病理性淋巴结肿大，且没有及时治疗，可能会发展成成慢性淋巴结炎。

如果出现以下几种情况，一定要警惕：

* 淋巴结直径超过1cm;

* 淋巴结持续肿大，不消退;

* 淋巴结在1、2周内迅速增大;

* 几个淋巴结融合成团，变得特别硬，固定不能滑动;

* 触摸时，孩子哭闹或喊痛;

* 孩子同时出现了身体其它的症状，比如高热、乏力或全身淋巴结肿大等。

如果出现以上任何一种情况，最好及时就医，确定有没有问题，原因是什么，再决定要不要治疗。

最后再次提醒大家，大多数情况下，孩子身上的小疙瘩不是啥严重问题，不用特别担心，不要神经质地老是摸它。一般随着原发病的痊愈，几周后会自行消失。当然，如果发现异常情况应及时就医。

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