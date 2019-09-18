孕妇这些水果不能贪吃，你造吗？

孕期饮食也是一门学问。比如说孕妇吃水果有讲究，有些水果不建议孕妇多吃。那么孕妇不宜吃的水果有哪些呢？下面一起来了解详情。

△ 西瓜

西瓜是很多人最喜欢的水果之一，可孕妇不能多吃。因为西瓜性凉水果，对普通人来说可以清热解渴，但孕妇吃多了会刺激肠胃易引起不适，甚至可造成腹泻或消化不良，一般适量食用即可。

△ 桂圆

桂圆既是水果也是一味中药。它的味道清甜还，作为中药有滋补内脏、补血安神的作用。不过孕妇如果吃多了桂圆，可能会出现气火过旺、阴虚等问题，所以孕妇还是要少吃桂圆为好。

△ 樱桃

樱桃虽然是温性水果，富含维生素，但如果吃多了同样会引起上火。所以作为孕妇要控制食量，不可多吃樱桃。

△ 菠萝

菠萝是热带水果，味道可口且富含维生素。孕妇适量吃可以补充各种维生，但不可多吃，以免上火。

△ 山楂

有些孕妇孕期喜欢吃酸甜的食物，但山楂不是一个很好的选择。如果吃太多可能会刺激子宫收缩，甚至导致流产。所以孕妇要谨慎吃山楂。

△ 榴莲

榴莲味道独特，有些孕妇比较喜欢吃。这种水果糖分和热量都比较高，孕妇如果多吃了会导致血糖升高，而且还可能出现胎儿体重过重增加分娩难度，甚至危害胎儿和孕妇的健康状况。

△ 桃子

孕妇如果吃太多桃子，可能会引起上火，出现便秘、失眠、喉咙痛等问题，所以还是少吃桃子为好。

△ 香蕉

香蕉性凉，适量食用可以帮孕妇补充营养物质、增加饱腹感，但吃多了不好，会对肠胃会造成负面影响。

△ 荔枝

孕妇适量吃荔枝，可以补充VC等营养增强机体免疫功能，但物极必反，吃太多易引起上火。而且其含糖量高，孕妇吃多了还可能出现高血糖问题。

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