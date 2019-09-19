备孕迟迟不成功，这些检查都做了吗？

在备孕这条路上，有些人走得很艰难。其实，影响受孕的因素有很多。如果备孕一年以上还没怀孕，最好在孕前做好以下这几项检查，从而制定更有效的促孕方法。

1.注重病菌感染检查

女性如果有病菌感染问题影响备孕。建议备孕前先排查是否存在盆腔炎、子宫内膜炎、附件炎、子宫内膜异位症、宫颈炎等。一般通过细菌检查、病毒检测、衣原体支原体检测等方法可以检查是否存在感染性疾病。

2.检查生殖器官以及卵巢功能

女性在备孕前一定要到医院去详细检查阴道、宫颈、子宫、卵巢以及盆腔的大体情况，以便更加清晰地了解子宫的大小以及子宫的位置是否有异常等。想要更具体了解子宫情况，需要接受活检。

至于卵巢功能，可以通过超检测、宫颈粘液检查或激素来判断能否正常排卵，以及卵子的质量如何等。

3.检查输卵管通畅与否

引起女性不孕的病因有很多，比较常见的包括输卵管堵塞。一般通过输卵管通液、宫腹腔镜手术以及造影等医疗技术，来检查输卵管是否通畅，发育有无畸形等情况，从而避免宫外孕、难孕等现象。

4.检查内分泌情况

一般情况下，当女性的各项激素都在平稳的状态下时，才能正常怀孕生孩子。所以，内分泌失调是影响女性怀孕的重要因素。通常内分泌失调患者会出现月经不调、排卵不正常等情况，建议患者要及时去医院检查，尽早进行调理。

5.检测性激素和免疫因素

女性在备孕期间，如果检查出性激素六项数值偏低，要通过药物调理。因为，性激素过低的话，女性在怀孕之后很容易流产。同时，还要避免因免疫性因素而导致的不孕。

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