土耳其“小男孩”看球吸烟引热议，真相却反转了

据英国《每日邮报》报道，近日，一段土耳其“男童”在观众席上边吸烟边看比赛的视频在网上疯传，民众纷纷指责“小男孩”小小年纪就学坏，不但学会了抽烟，而且还在公共场合肆无忌惮地吸烟。万万没想到的是，这事居然发生了反转。事实上，这名“男童”是一名36岁的大人！

“小男孩”在看台上吸烟，备受争议

9月8日，土耳其西北部城市布尔萨的体育场正在举办一场足球表演赛。摄像机正巧拍到观众席上两名身穿比赛球队球衣的“小男孩”，其中一名“孩子”悠闲地坐在椅上，娴熟地吸着烟，看上去很是惬意。

该视频曝光后，这名“男童”的行为备受争议，民众纷纷指责孩子这么小就抽烟，而且还是在公共场所吸烟，根本就没有顾及身旁还有一名“同学”。

真相反转，网友惊呼遭遇“返老还童”

但很快就有人爆出，这名吸烟的“小男孩”其实是一名36岁的成年人。而且，坐在他身旁的既不是别人的孩子也不是什么同学，正是他自己的儿子。

真相爆光后，网友们纷纷惊呼，这简直就是是现实版的好莱坞电影《返老还童》哇！然而事情到这里还没有完结哦，这名“童颜”球迷因违反当地禁止在公共场所吸烟的相关规定，被罚款13英镑（约合人民币114元）。

据悉，这场比赛的所有收入将全部用于公益，帮助治疗自闭症、唐氏综合征、儿童白血病等疾病。

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