孩子长大是否孝顺，从小就能看出

中国自古就有这样一句话：“3岁看大，7岁看老。”孩子小时候的行为举止就能看出他未来的心理与性格的雏形。举个例子，有的孩子从小独立有自己的想法，长大后做事也会有主见。有的孩子心思缜密，会关心别人，长大以后通常也会很孝顺。但是要是孩子出现下面这3种情况，以后多半不孝顺，父母可要多加注意，别等到孩子成人就为时已晚了。

1.喜爱独食，不愿分享

现在大多都是独生子女，不免是家里关注的中心，难免会惯着孩子。就是因为这样舒适无忧的环境，导致孩子一点锻炼都得不到，再加上宠着孩子，会导致孩子性格变得自私任性。孩子吃东西时，倾向于独食，连父母也不愿分享，甚至咬上一口都会乱发脾气，这样的孩子就更别指望以后为父母养老买东西了。

小编自己身旁就有一个例子：蔡阿姨有一个儿子，家里人很是疼爱，什么好的都是先留给孩子，渐渐地，孩子便养成了吃独食。现在孩子已经22，还是一样，只要家里买了好吃的好用的，根本不留给别人。自己买的会偷藏着，并且拿到自己房间，关门后偷偷吃。若孩子如此独食，先不说孝顺父母，分享都不懂的，怎能与人相处呢？所以父母应该立即纠正孩子吃独食的错误行为与想法，学会分享。

2.打骂家长，撒泼无赖

还有些孩子被宠的性格偏激，遇到点事就喜欢乱发脾气，甚至打骂家长。比如，孩子想买什么玩具，家长不同意，立马原地哭闹，乱滚乱爬。要是别人不顺自己的心意，还会拳打脚踢，要多可恶就有多可恶。这类孩子若不抓紧纠正，引导正确行为，长大后对父母都会打骂想想就可怕。

那些我们身边知道的，新闻社上报道的打骂父母的不孝子，肯定不是长大后才变成这样的，很多都是小时候就已经骄横，不懂得尊长。因此，孩子如果出现混账，打骂长辈的行为，碰见一次就要改正一次，把这种恶劣行为扼杀在摇篮中。

3.索取无度，不懂体谅

随着社会条件变好，人们的生活质量也在提高。孩子想要什么家长都会尽自己所能满足，不会亏着孩子。爱孩子是正常的，但若无限制的溺爱孩子，就会不停地要这要那，还容易产生家中有钱，导致钱财概念薄弱，不懂得珍惜节俭，等长大后还容易成为啃老族。

我们可以思考下，现在很多老人本来自身生活苦难，非常节俭，但还要留钱接济子女。这就因为从小孩子就已经养成了只懂得索要的行为，自然而然地便会啃老。若父母实在没有能力来给予子女想要的东西，他们便会恼火，甚至做出不孝的行为。所以，父母们不要溺爱孩子，既毁了孩子，也毁了自己。从小就要教导孩子，学会节俭，家长更要懂得拒绝孩子的要求。

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