孩子早教成折磨，上课是必要的吗？

孩子的学习对家长来说可是一件大事，谁都不希望孩子比别人差，赢在起跑点上。双语是对孩子最基本的要求，从小就要广泛培养兴趣爱好，大部分家长在孩子1岁时就已经制定好未来的学习计划了，第一步就是选择优良的早教中心。

身边朋友经常咨询育姐，早教费用不低，甚至对于家庭经济负担很大，是否必须参加呢？我以一个过来人的经验来告诉大家，其实不是必要的。

我也在自家孩子9个月大时，为孩子报了一个早教班，目的是为了孩子各方面能力发展，大脑初启蒙等。可没想到孩子完全适应不了课堂，与老师不互动，不听讲，乱动乱爬。一天的课程下来，孩子不仅什么也没学到，反而把家长累个半死，几万块的早教课就打了个水漂。

不去上早教的孩子，难道真的比不上别人吗？其实不然，平日里对孩子的一些教育同样可以起到绝佳的效果。

1.最“常见”的早教场所 ——超市

其实超市也是一个绝妙的早教场所。超市中各种各样的百货商品，琳琅满目的蔬果能够教给孩子许多知识，家长可以拿起一件物品向孩子提问，这是什么、长什么样子、什么颜色等，通过各种感官体验，让孩子在生活中受到早教，既能带孩子出去转转，而且能学习到知识，一举两得。

2.积木游戏，开发智力

积木能够很好地锻炼孩子的手与脑的灵活协调，家长可以为孩子购置一些积木，供孩子拼搭，即使孩子们最初不懂得如何搭起来，但也要鼓励孩子，激发孩子自信心，提高动手操作能力。

3.与孩子一同与音乐舞动

孩子天性好动，会不由自主地跟随音乐舞动，那么家长也可以加入孩子的跳舞行列当中，增进亲子感情，陪伴与玩耍也是一种对孩子的教育。

4.睡前读书

想要让孩子得到很好的教育，从小培养阅读兴趣是很有必要的，爸爸妈妈都得在每天睡前抽出时间，为孩子读上几段，坚持下去，对孩子的语言表达，大脑思考有很大益处。

早教在生活，若孩子还小，活泼好动，习惯不了长时间不动地听老师讲课，那么为什么家长不能在家中进行教育呢？我们要清楚，不同的孩子性格不同，接受能力也不一样，不是所有孩子都适合去早教中心学习。家长们不要不经过思考地跟风，而是依自家孩子的情况进行判断选择。

其实不管去多么好的早教中心上课，家长仍然是孩子最好的老师。

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